Kotimaa

Jyrki Lehtolan kolumni: Puolustusministerin pimeyden sydän

Klassista informaatiosodankäyntiä, josta olen kirjoittanut näkymättömällä musteella salaisen muistion nielemääni vessapaperirullaan.

Asento!Kuten joka aamu, ryhmittäydyn olohuoneemme äärioikeaan kulmaan tekemään listaa vihollisistani ja syömään virolaista lihaa.Parlamentarismi, antiparlamentarismi, käytöstavat, laki, lain viholliset, ihmisoikeussopimukset, linssikeitto, talibanit, linssikeittoa lutkuttavat talibanikommunistikalliolaishuorat, käytöstavat, perustuslaki, vääränlaiset ulkomaalaiset, vääränlaiset suomalaiset, menneisyydessä virheitä tehneet, oikeus.Lepo!Viides kolonna on hyökännyt kotiini.Anteeksi, jos kuiskaan. Olen piilossa siivouskaapissa. Viholliseni ovat piirittäneet minut. Silmukka on kiristynyt äärimmilleen eli tiukaksi. Vihollisten informaatio-operaatio on edennyt kriittiseen vaiheeseen, Operaatioon Sexikäs Tohtorimies.Viholliset väittävät minun näkevän siivouskaapissa harhoja. Klassista informaatiosodankäyntiä, josta olen kirjoittanut näkymättömällä musteella salaisen muistion nielemääni vessapaperirullaan.Viholliset eivät ole päässäni, eivät ole päässäni, kaikuuko täällä? Ne ovat kaikkialla ja niiden tehtävänä on nujertaa suomalainen mies ja suomalainen puolustustahto.Te kaipaatte argumentteja, ette harhoja. Tässä teille argumentteja:Jotkut ovat joskus olleet vasemmistolaisia. Lenin oli lakimies. Siksi kaikki oikeusoppineet ovat kommunisteja.Väkivaltaisesta stalinistimenneisyydestään huolimatta oikeusoppineiden annetaan edelleen elää Suomessa ja käyttää sellaisia jalkaväkimiinojakin vaarallisempia aseita kuin tviitti musertamaan suomalaista yhteiskuntarakennetta.Te haluatte todisteita väitteilleni. Tässä teille todiste: itse en koskaan ole ollut vasemmistolainen. 90-kuvun alussa kuuluin Kansalliseen kulttuuririntamaan, koska siinä oli nimi rintama (oi!). Kansallinen kulttuuririntama ajoi mm. vääränlaisten työttömien leirittämistä ja vastusti homoseksuaalisuutta, koska homot harjoittivat sitä.Olen eronnut liikkeestä ajat sitten, joten ei ole merkitystä, että kuuluin siihen 90-luvun alussa. Joidenkin menneisyys on vain sitä: menneisyyttä. Muiden menneisyys on määräävä osa heidän nykyisyyttään ja perustuslakiin verrattava uhka Suomen tulevaisuudelle.Käännös äärioikeaan päin!Tulevaisuus. Vaikka en pelkää mitään, pelkään, että tulevaisuus ei ole sininen, vaan musta, sysimusta, eikä hyvällä tavalla.Kansanvallan viholliset ovat voittamassa. Ruokakaupan jonossa vegaanivakoojat katselevat ostoskoriani halveksien. Tikkurilan torilla viides kolonna oli varastanut yleisöni. Satoi, ei paistanut, oli kylmä, ei lämmin.Silti taistelijan täytyy yrittää päästäkseen eduskuntaan puolustamaan tulevaisuuttaan. Oma valintani on tehdä mahdollisimman iso rako kaikkeen, niin voin saada puolelleni ne, joilla ei ole enää kosketusta mihinkään.Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.