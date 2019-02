Kotimaa

16-vuotias poika vangittiin Joensuussa tapon yrityksestä epäiltynä – puukotti toista alaikäistä

Poliisi sai sunnuntaina kello 19.56 hätäkeskukselta ilmoituksen Joensuun Marjalassa sijaitsevassa yksityisasunnossa tapahtuneesta puukotuksesta.Tapahtumapaikan tutkinnassa ja alustavissa puhutuksissa kävi ilmi, että epäillyn puukotuksen uhri on alle 18-vuotias mies. Rikoksesta epäilty, 16-vuotias nuori mies oli poistunut tapahtumien jälkeen paikalta.Asunnossa oli paikalla myös muita henkilöitä. Uhri ja rikoksesta epäilty olivat vierailemassa kyseisessä asunnossa.Poliisi tavoitti tuntomerkkeihin sopivan nuoren miehen kävelemästä Marjalantieltä Noljakasta. Mies yritti paeta metsään, mutta hänet otettiin kiinni poliisikoiran avulla.Uhri sai puukotuksessa hengenvaarallisen vamman, mutta hänen tilansa on poliisin mukaan tällä hetkellä vakaa.Poliisi on suorittanut useita kuulusteluja tapahtumiin liittyen ja tapahtumienkulku on pääpiirteissään poliisin tiedossa. Poliisi jatkaa tapauksen yksityiskohtien selvittämistä.Pohjois-Karjalan käräjäoikeus vangitsi 16-vuotiaan rikoksesta epäillyn keskiviikkona poliisin esityksestä.Tutkintavankeuden kohdistaminen alle 18-vuotiaiseen henkilöön on poikkeuksellista, mutta tässä tilanteessa rikosepäilyn vakavuus ja selvittämisintressi vaikuttivat käräjäoikeuden ratkaisuun.