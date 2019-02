Kotimaa

Korkeapaine saa pakkasen paukkumaan ajankohtaan nähden poikkeuksellisesti





Kylmä pohjoisenpuoleinen tuuli heikkenee torstain aikana ja sää muuttuu selkeäksi. Ilma on talvisen kylmää, joskin aurinko jo lämmittää etenkin maan eteläosissa.Iltapäivällä lämpötila on aivan etelässä viitisen astetta pakkasella, maan keskiosassa pakkasasteita on kymmenkunta ja pohjoisessa laajalti viitisentoista. Paikka paikoin Lapissa on kylmempää. Illalla Pohjois-Lapissa lisääntyy pilvisyys ja sataa paikoin vähän lunta.Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa viitisen astetta tavanomaista alempi, myös yö on hyvin kylmä. Pohjoisessa ero tavanomaiseen on suurempi, laajalti on kahdeksisen astetta ajankohdan normaalia kylmempää. Yöllä pakkanen on jopa pohjoisenkin oloissa kireää.Perjantaiksi kylmä korkeapaine väistyy etelään. Maan pohjois- ja länsiosassa voimistuu lounaistuuli, pilvisyys lisääntyy ja illasta alkaen maan pohjoisosaan leviää lännestä lumisateita tai jäätäviä vesisateita. Idässä ja Uudellamaalla pilvisyys lisääntyy vasta illasta alkaen. Pilvisyyden myötä pakkaslukemat heikkenevät.Lauantaiyönä lumisateen tai jäätävän vesisateen alue liikkuu Suomen yli itään. Lounainen ilmavirtaus voimistuu. Lauantaina päivällä ilmavirtaus on luoteinen ja kuivempi. Myös idässä poutaantuu, ja pilvipeite rakoilee paikoin. Lämpötila kohoaa suojan puolelle, aivan idässäkin illaksi nollaan.