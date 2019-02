Suomalaismiehen Facebook-sivuilla oli törkytekstiä muslimeista ja tummaihoisista – mies antoi parikin selitystä ja välttyi tuomiolta

Kotimaa

Riidatonta faktaa tässä jutussa oli se, että miehen Facebook-sivuilla oli lukuisia törkykirjoituksia muslimeista ja tummaihoisista ihmisistä. Kirjoituksissa toivottiin muun muassa muslimien tuhoamista ja eliminoimista. Kirjoituksissa käytettiin myös tummaihoisista ihmisistä ”neekeri”-sanaa.– Muslimit on ihmiskunnan vakava syöpä, yhdessä Facebook-päivityksessä kirjoitettiin.ilmestyivät miehen Facebook-sivuille vuosien 2015 ja 2016 joulukuussa.– Kirjoitusten sisältö on kohdistunut yleisesti kaikkiin muslimeihin ja tummaihoisiin henkilöihin. Kirjoituksilla (mies) pyrkii levittämään suvaitsemattomuutta molempia ryhmiä kohtaan esittämällä vahvasti yleistettyjä, paikkansa pitämättömiä väitteitä, joiden sisältö on omiaan aiheuttamaan vihaa ja halveksuntaa heitä kohtaan, syyttäjä väitti oikeudessa.Syyttäjä vaati miehelle vähintään 60 päiväsakon rangaistusta.Mies myönsi, että kyseinen Facebook-profiili oli hänen, mutta hän kiisti kirjoittaneensa syytteiden mukaiset tekstit.kertoi poliisikuulusteluissa, että hän kirjoitti Facebookiin vain ja ainoastaan laillisia tekstejä.– En ole uhannut ketään. Olen kirjoittanut Facebookiin siitä, että kuusikymmentävuotias muslimimies menee heidän lakiensa mukaan kuusivuotiaan tytön kanssa naimisiin. Olen lähinnä kritisoinut tällaisia asioita, jotka ovat meidän lakien mukaan varmasti laittomia, mies sanoi poliisikuulusteluissa.– Kiistän syyllistyneeni mihinkään rikokseen. Minä puolustan Suomen lakia ja Suomen kansaa. Kiistän kirjoittaneeni näitä Facebook-päivityksiä, mies sanoi poliisikuulusteluissa.Mies sai kertomansa mukaan kuulla ensimmäistä kertaa törkykirjoituksista, kun Facebook sulki hänen tilinsä ja poliisi kutsui kuulusteluihin. Mies kertoi oikeudessa, että ”hän arvostaa kaikkia ihmisiä”.Kuka syytteidenalaiset törkytekstit miehen Facebook-sivuille sitten kirjoitti, jos ei mies itse?Siihen mies antoi parikin selitystä. Mies arveli, että joku on saattanut hakkeroida hänen tietokoneensa.– Jossain vaiheessa Facebook-tiliäni kohtaan oli kova hyökkäys muslimien taholta ja suvakkien taholta. Se on varmaa, että tilini on hakkeroitu heidän toimestaan. He ovat hakkeroineet Pentagoninkin tietokoneet, joten kyllä he pääsevät minun Facebookiinkin, mies kertoi poliisille.Toisaalta mies arveli, että joku hänen kaverinsa olisi saattanut kirjoittaa syytteidenalaiset törkytekstit.– Voi olla myös mahdollista, että joku kaverini on kirjoitellut Facebookiini päivityksiä minun ollessani nukkumassa. Esimerkiksi (kaveri) on asunut luonani ja hänellä on ollut pääsy Facebookiini. Hänet on Venäjälle karkotettu, joten häntä ei hänet tuntien Venäjältä kyllä löydä.– Tietokoneessani on aina Facebook päällä, joten sinne on vapaa pääsy tietokoneeltani, mies sanoi poliisikuulusteluissa.esitettiin osittain sitä tukevaa näyttöä, että miehen kaveri oli asunut hänen luonaan.Helsingin käräjäoikeus tuli lopulta siihen tulokseen, että 57-vuotiaan suomalaismiehen syyllisyydestä jäi ainoastaan varteenotettava epäily. Tästä syystä käräjäoikeus hylkäsi hänen syytteet.– Käräjäoikeus katsoo, että vastaajan kertomusta toisen henkilön asumisesta hänen luonaan ei voida pitää epäuskottavana ottaen huomioon, että asiassa on tämän seikan osalta esitetty osittain kertomusta tukevaa, mutta ei sitä horjuttavaa näyttöä.– Vastaaja on esittänyt vaihtoehtoisen tapahtumainkulun, jota ei ole riittävällä luotettavuudella pystytty poissulkemaan. Siten asiassa jää järkevä epäily siitä, onko vastaaja kirjoittanut viestit vai onko ne kirjoittanut joku muu. Näin ollen syyte on hylättävä, Helsingin käräjäoikeus totesi keskiviikkona antamassaan tuomiossa.