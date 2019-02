Keskustan puoluesihteeri tapaus Bernerin nostamasta äläkästä – ”Kyllä puolueen näkökulmasta pystyn häntä ryhdikkäästi kiittämään”

Kotimaa

Keskustan puoluesihteeri tapaus Bernerin nostamasta äläkästä – ”Kyllä puolueen näkökulmasta pystyn häntä ryhdi

Keskusta





sai pyytämättä ja yllättäen omasta pesästään uutisen, jota se ei olisi välttämättä kaivannut.Uutiset kertoivat, että liikenneministeri Anne Berner https://www.is.fi/haku/?query=anne+berner (kesk) valitaan maaliskuussa ruotsalaisen investointipankin SEB:n hallituksen jäseneksi, ja Berner jatkaa ministerinä hallituskauden loppuun asti.Uutinen poiki jättimetakan julkisuudessa ja keskustan kentällä.

Miten tässä näin pääsi käymään, puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen (kesk)?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

– Minulle ei ollut mitään suurta yllätystä, että hän (Berner) ei ole asettumassa eduskuntavaaleihin ehdolle. Minulle ei ollut tässä yllätystä.

Yllättikö joku muu asia?

Eilen





– Ei ole mitään semmoista yllätystä, millä olisi puoluesihteerin tehtävän kannalta mitään olennaista merkitystä, Pirkkalainen vastasi.Puoluesihteeri pyörittää puoluekoneistoa ja on puolueen vaalipäällikkö.Pääministeripuolue keskustan suosio kannatuskyselyissä on liki pohjalukemissa, vaaleihin on vajaat kaksi kuukautta. Puolue tarvitsisi tukun hyviä uutisia, jos se mielii kääntää gallupit ja säilyttää asemansa maan suurimpana puolueena.illalla Berner sytytti keskustalle saunapalon.Tiedossa oli, että Berner on politiikassa vain tämän vaalikauden.Tiedossa ei ollut, että ministeri Berner valitaan ruotsalaispankki SEB:n hallituksen jäseneksi, ja Berner jatkaa ministerinä pääministeri Sipilän hallituksen viimeiseen päivään asti.Tämä nosti heti valtaisan vastalauseryöpyn niin julkisuudessa kuin keskustan kentällä. Suomen hallituksen ministeri ottaa vastaan luottamustehtävän yritysmaailman huippupaikalla kesken hallituskauden.

Vedätte keskustan vaalikampanjaa. Kuinka hyvä tämä Bernerin uutinen oli keskustan vaalikampanjalle, puoluesihteeri Pirkkalainen?

– Eduskuntavaalien osalta Annen päätös oli tiedossa. Meillä on ollut koko ajan hyvä puheyhteys. Eduskuntavaalikampanjan näkökulmasta mikään ei muuttunut eilen.

Julkisuudessa ja keskustan kentällä Berner aiheutti melkoisen kalabaliikin. Puoluesihteerinä olette sitä mieltä, että mitään ei ole tapahtunut?

– Hän on koko kauden sanonut, että ei mitä todennäköisimmin asetu ehdolle.

Onko ollut se tiedossa, että Berner siirtyy ruotsalaispankin hallituksen jäseneksi?

– Sillä ei ole meidän eduskuntavaalikampanjan kannalta ja eduskuntavaaleihin valmistautumisen kannalta merkitystä.

Tämä metakka jatkuu ehkä vielä päiviä. Tällä ei ole mitään vaikutusta teidän eduskuntavaalikampanjaan?

– Ei sillä ole puoluesihteerin näkökulmasta. Näitä aina syntyy, intohimoisiakin keskusteluja. Tällä kertaa se on syntynyt yhden henkilön, mahdollisen uuden luottamustehtävän ympärille. Ei puoluesihteeri anna tällaisten heiluttaa kampanjavalmisteluja.

Puoluesihteerinä olette tyytyväinen? Tämä uutinen Bernerin valinnasta ruotsalaispankin hallitukseen oli hyvä asia keskustalle ja keskustan vaalikampanjalle?

– Puoluesihteerin näkökulmasta Berner on ollut sitoutunut työskentelyyn puolueen eteen. Ei minulla ole mitään syytä lähteä negatiivisesti arvioimaan, että hän saattaisi olla käytettävissä myös vaativiin kansainvälisiin tehtäviin.

Kertooko keskustalaisten reaktio sitten siitä, että he ovat ymmärtäneet asian väärin ja toisin kuin puoluesihteeri?

– Ei kukaan koskaan väärin ymmärrä. Jokaisella on oikeus ymmärtää asiat niin kuin ne kokee ja sillä hetkellä tuntee ymmärtävänsä. Katson asiaa omasta vinkkelistä, ja puoluesihteerin näkökulmasta ei ole mitään, mistä järkyttyisin. Ei ole syytä dramatisoida tätä tilannetta.

Voitte siis kiittää Berneriä tavasta, jolla tämä uutinen tuli julki?

– Hän vastaa toimintatavoistaan ja arvioi niitä myös itse. Kyllä puolueen näkökulmasta pystyn häntä ryhdikkäästi kiittämään siitä työstä, mitä hän on vaikka viime viikkoina tehnyt liikenneministerinä ja ajanut keskustalle tärkeitä hankkeita eteenpäin. Ne painavat minun vaakakupissa enemmän.

Puoluesihteerin näkökulmasta tapaus Bernerissä kaikki on mennyt niin kuin piti?

– Puoluesihteerin näkökulmasta ei ole tapahtunut viimeisen vuorokauden aikana mitään sellaista, joka muuttaisi meidän eduskuntavaalisuunnitelmia, Pirkkalainen vastasi.Berner nimitetään SEB-pankin hallitukseen yhtiökokouksessa maaliskuun 26. päivä. Eduskuntavaalit pidetään 14. huhtikuuta, tämän jälkeen Sipilän hallitus jatkaa toimitusministeristönä ja Berner aikoo istua ministerinä, kunnes uusi hallitus aloittaa toimintansa toukokuun lopulla tai kesäkuun alussa.