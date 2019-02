Lähes 200 vankia on Suomessa tuomittu elinkautiseen murhasta, paitsi yksi – näin heidät on sijoitettu ympäri maata

Kotimaa

Lähes 200 vankia on Suomessa tuomittu elinkautiseen murhasta, paitsi yksi – näin heidät on sijoitettu ympäri m

V









Vuonna 2017





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yli puolet





Vankilasta









ankien määrä suomalaisvankiloissa on viime vuosikymmeninä laskenut pikkuhiljaa, vaikka elinkautisvankien määrä onkin kasvanut. Vankiloissa on nyt yli 15 prosenttia vähemmän vankeja kuin kymmenen vuotta aikaisemmin. Elinkautisvankien määrä nousi samassa ajassa yli 35 prosenttia.Kaikki Suomen lähes 200 elinkautisvankia istuvat tuomiotaan henkirikoksista. Muilla rikosnimike on murha, mutta yksi kärsii tuomiotaan joukkotuhonnasta, eli kansanmurhasta.vankeja oli keskimäärin 3 035. Kaikista vangeista tutkintavankeja, eli rikoksesta epäiltynä vangittuja oli keskimäärin 597. Tutkintavankien määrä kasvoi 2000-luvun puolivälistä viime vuosiin asti, mutta sittemmin kasvu on tasaantunut.Noin puolet vangeista istuu henkeen ja terveyteen kohdistuneista rikoksista. Henkirikoksista on tuomittu 21 prosenttia, loput muusta väkivallasta tai seksuaalirikoksista. Pahoinpitelyrikoksista tuomittujen osuus on 2010-luvulla ollut laskusuunnassa, seksuaalirikoksista tuomittujen puolestaan voimakkaassa nousussa. Vuonna 2017 seksuaalirikoksesta istui seitsemän prosenttia vangeista, kun 2007 heidän osuutensa oli kolme prosenttia.Varkauksista, ryöstöstä ja muista omaisuusrikoksista tuomittuja on vähän yli neljäsosa.Huumeista tuomittujen osuus on viime vuosina noussut. Vuonna 2017 heitä oli viidennes vangeista. Sen sijaan rattijuopumuksista tuomittujen osuus on kymmenen vuoden aikana laskenut lähes puoleen.vapautuvista vangeista palaa vankilaan tai yhdyskuntapalveluun viiden vuoden sisällä vapautumisestaan. Uusimista voidaan ennustaa, kun otetaan huomioon vangin rikoshistoria ja ikä: moninkertaisilla vangeilla on suuri riski syyllistyä uusiin rikoksiin ja nuoret palaavat vankilaan todennäköisemmin kuin vanhat. Naiset palaavat vankilaan miehiä harvemmin.Ulkomaalaisten vankien osuus kaikista vangeista on kymmenen viime vuoden aikana noussut paljon. 38 prosenttia ulkomaalaisista vangeista oli tutkintavankina.Viime vuonna 20 prosenttia ulkomaalaisista vangeista oli virolaisia ja noin 14 prosenttia irakilaisia. Ulkomaalaisista vangeista vajaa puolet oli tuomittu huumausainerikoksista.karkaaminen on harvinaista, mutta luvatta poistumisia tapahtuu vuodessa noin 40–80.Viime vuoden luku oli 63. Avolaitoksesta luvatta poistumista ei tilastoida karkaamiseksi.Varsinaisten karkaamisten lukumäärä on kymmenen viime vuoden aikana vaihdellut kymmenen ja kahdenkymmenen välillä. Karkaamisista suuri osa tapahtuu esimerkiksi työmaalta vankilan aidatun alueen ulkopuolelta tai esimerkiksi vankia saattavalta vartijalta.Voit lukea lisää Suomen rikoshistoriasta Ilta-Sanomien erikoisjulkaisusta Rikostarinat, joita Suomi ei unohda.