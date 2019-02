Kotimaa

Espoon kaupunki: Ison Omenan tuhkarokkoepäily oli aiheeton

Espoon kaupunki kertoo, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) on tutkinut tiistaina Ison Omenan terveysasemalla havaitun tuhkarokkoepäilyn ja todennut, että kyseessä ei ollut tuhkarokkotartunta.Ison Omenan palvelutori suljettiin tiistai-iltana tuhkarokkoepäilyn vuoksi. Kyseessä oli normaali varotoimenpide, johon ryhdytään, kun tartuntatautia epäillään.– Vaikka eilinen epäily osoittautui aiheettomaksi, muutamia tuhkarokkotapauksia on viime aikoina ilmennyt Espoon alueella. Siksi jokaisen kannattaa tarkistaa oma suojansa tuhkarokkoa vastaan. Tuhkarokon sairastaneilla tai rokotuksen saaneilla on riittävä suoja tautia vastaan, Espoon kaupunki kertoo tiedotteessaan.Kaupunki painottaa, että jos ihmisillä on tuhkarokkoon sopivia oireita, pitää soittaa aina ensin omalle terveysasemalle ja pysyä kotona odottamassa toimintaohjeita. Tällä tavoin taudin leviämistä pystytään estämään.