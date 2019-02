Kotimaa

Poliisi varoittaa: Tienpinnat alkavat nyt jäätyä – ”Sää on muuttumassa hankalampaan suuntaan”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006003732.html

Ensin sulaa ja sitten jäätyy