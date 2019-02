Kotimaa

Sää kylmenee nopeasti – tuuli nousee jopa myrskylukemiin

Pohjoistuuli voimistuu navakaksi ja on puuskissa jopa myrskylukemissa.Aamulla maan länsiosasta Pohjois-Pohjanmaalle sekä Itä-Lappiin ulottuvalla alueella tulee lumisateita, päivän kuluessa sateet liikkuvat maan itäosan yli kaakkoon. Aamupäivällä maan etelä- ja itäosassa on vielä muutama lämpöaste. Länsi- ja pohjoisosassa pakkanen kiristyy nopeasti 5 - 10 asteen välille, Lapissa reiluun 10 asteeseen. Illaksi sää selkenee maan pohjoisosassa ja pakkanen kiristyy koko maassa.Torstaina Suomen säähän vaikuttaa korkeapaineen alue. Sää on poutaista ja lähes koko maassa selkeää. Pohjoistuuli on heikkoa, maan itäosassa kohtalaista.Sää on kylmää, aamulla pakkanen on kireää. Päivällä pakkasta on 5 - 10, maan pohjoisosassa 10 - 20 astetta.Perjantaina sää on aurinkoista ja poutaista. Maan pohjoisosassa pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja illaksi Pohjois-Pohjanmaalle ja Lappiin saapuu lumisateita lännestä, monin paikoin tulee myös jäätäviä vesisateita. Lounaistuuli alkaa voimistua koko maassa.Päivällä pakkasta on länsirannikolla vajaat 5 astetta, muualla maassa 5 - 10 astetta.