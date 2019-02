Kotimaa

Savon Sanomat: Siilinjärven kunta vaatii selvitystä kuuden vanhuksen kuolemasta Attendon hoivakodissa

Kuolemat ovat kunnan tietojen mukaan tapahtuneet Attendon Vänrikki-hoivakodin tehostetun palveluasumisen osastolla. Kuusi osaston asukasta kuoli neljän viikon sisällä tammi–helmikuussa.Hoivakotiin tehtiin yllätystarkastus ja valvontakäynti omaisilta ja hoitoalan ammattilaisilta saadun palautteen pohjalta.Attendon mukaan kuolemien taustalla ei ole todettu hoitovirheitä. Osa kuolemista tapahtui hoivakodin sijaan jatkohoitopaikassa, yhtiö viestitti Savon Sanomille.Valvontakäynneillä kävi myös ilmi, että yhdeksää hoivakodin asukasta on pidetty lukkojen takana ilman kirjallista sopimusta. Tarkastuksesta tehdyn pöytäkirjan mukaan hoivakodissa vieraillut tarkastaja kuuli "jyskytystä lukitun oven takaa".Hoivakodin asukkaita hoitava lääkäri kertoo lehdelle, että lääkärin määräämiä kontrollikokeita ja seurantoja on usein jätetty tekemättä. Attendon mukaan kontrolleihin liittyvät epäkohdat on korjattu.Itä-Suomen aluehallintovirasto alkaa selvittää ongelmia. Siilinjärven kunta odottaa Attendolta selvitystä 4. maaliskuuta mennessä.