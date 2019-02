Kotimaa

Rokotekattavuus parantunut Pietarsaaren alueella

19.2. 18:04

Rokotukset Pietarsaaren alueen rokotuskattavuus on parantunut selvästi Luodossa marraskuussa todetun tuhkarokkotapauksen jälkeen, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Valtakunnallisen rokotusrekisterin mukaan erityisesti alle kouluikäisten rokotuskattavuus on noussut.



Koko Pietarsaaren terveyskeskuksen alueella vähintään yhden MPR-rokoteannoksen saaneiden pikkulasten osuus on kasvanut marraskuun jälkeen 90 prosentista noin 93 prosenttiin. Luodossa MPR-rokotteen ensimmäisen annoksen saaneiden pikkulasten osuus on noussut yli seitsemän prosenttiyksikköä 75,5:stä 82,8 prosenttiin.



MPR-rokotteella torjutaan tuhkarokon lisäksi sikotautia ja vihurirokkoa.



Kohentuneesta rokotuskattavuudesta huolimatta Luodossa on edelleen alueen neljästä kunnasta heikoin rokotuskattavuus. Pietarsaaren alueeseen kuuluvat myös Pedersöre ja Uusikaarlepyy.