Kotimaa

Keskellä Helsinkiä voi kokea nyt aivan pimeän luontokokemuksen

Koulujen





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









talvilomaviikolla Helsingissä Luonnontieteellisen museon kolmannessa kerroksessa napsautetaan valot pois ja lähdetään tutkimusmatkalle Suomen luontoon pelkkä taskulamppu apuna.Myös ISTV lähti seikkailemaan Suomen luontoon, katso video!Viimeksi Luonnontieteellisen museon valot ovat sammuneet jo useampi vuosi sitten, jolloin pimeys valtasi koko museon. Nyt jännitys kohdistuu pelkästään kolmannen kerroksen Suomen luonto -näyttelyyn. Muut näyttelytilat ovat normaalisti valaistuja.Näyttelyä ei ole varsinaisesti muokattu tapahtumaa varten, mutta joitain esteitä on otettu pois tieltä törmäilyn varalta. Myös vierailijoiden määrää on rajattu tapaturmien ehkäisemiseksi.Näyttely on kerännyt ennätysmäärän kävijöitä.– Normaalisti arkipäivinä kävijöitä on 300–400, mutta nyt aamupäivällä kävijöitä on ollut jo 600, museosta kerrotaan.Museosta kehotetaan ottamaan oma taskulamppu mukaan, mutta myös puhelin toimii oivana valonlähteenä.Jännittävällä tutkimusretkellä voit bongata tyypillisia metsän asukkaita. Joukkoon on eksynyt myös yksi eläinlaji, johon törmää harvemmin Suomen luonnossa.Kierroksella on mahdollista osallistua seeprajahtiin, sillä pieniä seepraheijastimia on piilotettu ympäri näyttelytilaa.Museosta kerrotaan, että seeproja löydetään suurinpiirtein kolmen ja kahdeksan kappaleen väliltä.Ennätyksenä on tällä hetkellä yhdeksän seepraheijastinta.