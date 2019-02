Kotimaa

Reijo Ruokasen kolumni: Miksi Iiris huijaa?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Riemu haihtuu, kun hetken pohtii ja perehtyy tilastoihin.

http://www.tekniikanmaailma.fi

Nyt putoavat suomut silmiltä. Istu ja pala:’Suomen päästöistä 40% tulee liikenteestä. Näiden päästöjen riittävä vähentäminen ei onnistu ilman autoilun vähentämistä. Pelkkä sähköautojen lisääminen ei riitä.Kokoomuksen mukaan ”autot kuuluvat teille”. Ilmastotalkoissa autot ovat pikemminkin tiellä. #ilmastovaalit #kokoomus ’Näin julisti vihreiden nuorten puheenjohtaja, Tampereen kaupungivaltuuston varapuheenjohtaja Iiris Suomela twitterissä.Jessus. Joku toinen säikähtäisi, mutta laskutaitoinen riemastuu.Jos Suomen päästöistä oikeasti 40 prosenttia tulee liikenteestä, mikäs hätä meillä! Saamme päästöjä alas urakkavauhtia vain kannustamalla hybridien ja sähköautojen hankkimista ja suosimalla biopolttoaineita.Riemu haihtuu, kun hetken pohtii ja perehtyy tilastoihin.Suomen päästöistä ei suinkaan tule 40 prosenttia liikenteestä.Ei sinne päinkään. Liikenteen osuus on noin 20 prosenttia. Siitä vajaa puolet tulee henkilöautoliikenteestä.Kun Iiris Suomelalle asiasta huomautettiin twitter-keskustelusta, hän viittasi liikenne- ja viestintäministeriön lukuihin, jotka Suomelan mukaan tarkoittavat eri asioita.Suomela johtaa tahallaan harhaan.Liikenne- ja viestintäministeriössä kukaan ei ole niin pösilö, että väittäisi liikenteen päästöt tuplasuuriksi todellisuuteen verrattuna.Ministeriö toki kertoo, että liikenteen osuus taakanjakosektorin päästöistä on 40 prosenttia. Taakanjakosektoriin kuuluvat päästöt muiden muassa energiankäytöstä, tietyistä teollisuusprosesseista, liuottimista ja maataloudesta.Päästökauppasektorin ja maankäyttösektorin päästöt eivät kuulu taakanjakosektoriin. Myös kansainvälinen laiva- ja lentoliikenne ovat siitä toistaiseksi sivussa.Taakanjakosektorin piirissä on noin puolet Suomen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä.Ehkä Iiris Suomela erehtyi?Iiris Suomela on nuoresta iästään huolimatta kokenut poliitikko. Hän on edennyt varsin vastuullisiin tehtäviin.Jokainen, jonka suussa voi sulaa, kykenee viiden minuutin perehtymisellä selvittämään, kuinka iso on liikenteen päästöjen osuus Suomen kaikista päästöistä. Iiris Suomela on sen taatusti tehnyt.Jos Iiris Suomela ei tunne päästösektorointia, hänen ei kannata tehdä politiikkaa ilmastoasioilla.Hän tuntee. Hän tiesi, mutta hän päätti liioitella. Valehdella.Kerrataan vielä:”Suomen päästöistä 40% tulee liikenteestä.”Ei tule, Iiris Suomela. Suomen päästöistä tulee liikenteestä noin 20 prosenttia.Mitä Iiris Suomela uskoo saavuttavansa levittämällä potaskaa sosiaalisessa mediassa?Ilmaston asiaa hän ei edistä. Jokainen vale nakertaa ilmastotavoitteiden uskottavuutta.Se ehkä on Iiris Suomelalle sivuseikka.Hän on ehdolla kevään eurovaaleissa.Kirjoittaja on Tekniikan Maailman päätoimittaja.