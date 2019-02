Kotimaa

Kokoomus esitteli linjansa turvapaikkapolitiikkaan: ”Nopea prosessi ja varma palautus”

Kokoomus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kokoomus

on ottanut tiukemman linjan turvapaikkapolitiikkaan.– Nopea prosessi ja varma palautus, kokoomuksen turvapaikkapolitiikkaa esitellyt kansanedustaja Jukka Kopra https://www.is.fi/haku/?query=jukka+kopra (kok) summasi.Kokoomus ei halua, että turvapaikkajärjestelmää käytetään väärin, ja Suomeen tullaan paremman elämän toivossa.Kokoomuksen turvapaikkapoliittisen linjauksen mukaan hädänalaisia tulee auttaa ensisijassa lähtöalueilla, ja toissijaisesti tarjota suojelua hädänalaisille Suomessa.Suomeen tuli vuonna 2015 kaikkiaan 32 000 turvapaikanhakijaa.Valitusten ja uusintahakemusten vuoksi Suomessa on edelleen tuhansia kielteisen päätöksen saaneita turvapaikanhakijoita, ja palautukset Irakiin eivät toimi.Kokoomuksen mukaan turvapaikkajärjestelmä on altis väärinkäytöksille.– On ilmeistä, että turvapaikkajärjestelmä ei toimi sillä tavalla kuin on ajateltu. Kun on ajateltu antaa apua haavoittuvimmassa ja hädänalaisimmassa asemassa oleville apua todella tarvitseville, monet turvapaikanhakijoista ovat liikkeellä muista syistä kuin kansainvälisen suojelun tarpeesta.– Resurssit on suunnattavat niille, joilla on aito hätä, Kopra totesi.Kopra sanoi, että valitusprosessien ja oikeusprosessien hitaus on ongelma.– Jos hakemus on asiaton, hän hyötyy kun prosessi pitkittyy. Järjestelmää käytetään väärällä tavalla henkilökohtaisen hyödyn saamiseksi, Kopea totesi.muun muassa tehostaisi kaikkia prosesseja, pohtisi kielteisen päätöksen saaneen mahdollista säilöönottoa ja turvapaikanhakijoiden olisi osallistuttava opiskelemaan suomalaista yhteiskuntaa.– On hyväksyttävä suomalaiset arvot ja elettävä maassa maan tavalla. On oltava yhteiskuntakelpoinen.– Turvapaikkajärjestelmää käytetää hyödyksi. Ihmisiä tulee Eurooppaan paremman taloudellisen tilanteen perässä. Turvapaikkajärjestelmä ei ole keino, jonka avulla tänne pitää tulla tulla paremman elämän toivossa. Turvapaikkajärjestelmä on niille, jotka aidosti tarvitsevat apua, Kopra totesi.

Onko kokoomuksen linja nyt rajat kiinni, kun summasitte että nopea prosessi ja varma palautus?

– Tämä koskee tietysti niitä, jotka eivät täytä kansainvälisen suojelun kriteereitä. Ei ole tarkoitus laittaa rajoja kiinni. Lähtökohta on, että tervetuloa töihin Suomeen, mutta kun apua annetaan, sitä annetaan niille, jotka aidosti sitä tarvitsevat, Kopra vastasi.

Sanoitte, että ongelmana ovat täällä olevat turvapaikanhakijat, jotka pitkittävät prosessejaan. Mikä teidän ratkaisunne tähän on?

– Esimerkiksi se, että pääsisimme nopeampaan prosessin käsittelyyn. Oikeusjärjestelmä pitäisi saada toimimaan nopeammin. Maassa olo ei saisi olla erityisen houkuttelevaa kielteisen päätöksen jälkeen. Näitä vetovoimatekijöitä ei vaan saa olla. Säilöönoton mahdollisuus on oltava matalalla kynnyksellä. Ihmiset, jotka laittomasti tänne jäävät, tietäisivät että voi joutua koppiin, Kopra sanoi.Kokoomus ja Kopra eivät ottaneet kantaa siihen, että pitäisikö kiintiöpakolaisten määrää puolestaan nostaa.Kopran mukaan ensin pitää ratkaista turvapaikanhakijoista syntyneet ongelmat.Tällä hallituskaudella vuotuinen kiintiöpakolaisten määrä on ollut 750.