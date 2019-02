Kotimaa

Helsingin yliopistolle joukkosurmaa suunnitellut mies taas syytteeseen vakavan väkivaltarikoksen valmistelusta

19.2. 12:19

Poliisin mukaan 28-vuotias mies oli pyörinyt nettimaailmassa, tuonut esiin ajatuksiaan ja etsinyt itselleen kumppania.

Helsingin yliopistolle joukkosurmaa vuosina 2013–2014 suunnitellutta miestä vastaan on nostettu taas syyte väkivaltarikoksen valmistelusta.



Jutun syyttäjä kertoo STT:lle, että miestä syytetään törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta, huumausaineen käyttörikoksesta, toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapidosta ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta.



Poliisi on kertonut päässeensä 28-vuotiaan miehen jäljille aikaisessa vaiheessa. Mies oli poliisin mukaan pyörinyt nettimaailmassa, tuonut esiin ajatuksiaan ja etsinyt itselleen kumppania.



Mies on aiemmin tuomittu yli kolmen vuoden vankeuteen suunnitelmasta, jonka mukaan olisi tapettu viisikymmentä ihmistä Helsingin yliopistolla.