Kotimaa

Lauha sää jatkuu lähipäivien ajan – torstaina pakastuu jälleen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sää on pilvistä ja maan eteläosassa tulee vesisateita, pohjoisosassa sateet tulevat lumena. Maan keskiosassa sää on aluksi poutaista, päivän kuluessa tulee vesi- tai räntäkuuroja. Pohjanmaalla aurinko voi näyttäytyä.Päivälämpötila on 0 – 4 astetta, Koillismaalla sekä Lapissa on pakkasta 1 - 8 astetta. Pohjois-Lapissa pakkanen on kireämpää.Keskiviikkona kylmä pohjoistuuli voimistuu navakaksi. Pohjanmaalta ja Itä-Lappiin ulottuvalla alueella sataa aamulla lunta, päivällä sateet liikkuvat Itä-Suomen yli kaakkoon. Maan länsiosassa sekä Lapissa sää on poutaista ja selkenee.Lämpötila on maan itäosassa nollassa, lännessä on noin 5 astetta ja Lapissa on pakkasta 5 - 15 astetta.Torstaina korkeapaine vahvistuu Suomeen. Tuuli heikkenee ja sää on selkeää. Pakkasta on 5 – 10 astetta, maan pohjoisosassa 10 - 20 astetta.