Kotimaa

Boeing sai Yhdysvalloilta luvan tarjota Suomelle elektronisen sodankäynnin taitavia Growler-hävittäjiä

Boeing sai Yhdysvalloilta luvan tarjota Suomelle elektronisen sodankäynnin taitavia Growler-hävittäjiä Nyt toistetaan : Tällaisia Hornetin korvaajaehdokkaat ovat 18.2. 17:33

Hävittäjähankinta Yhdysvaltalaishävittäjä pystyy häiritsemään ja lamauttamaan vastustajan elektronisia järjestelmiä.

Yhdysvaltalainen lentokonevalmistaja Boeing on saanut maan puolustusministeriöltä luvan tarjota Suomelle elektroniseen sodankäyntiin soveltuvia hävittäjiä. F/A-18 Super Hornetista kehitetty Growler-hävittäjä pystyy häiritsemään ja lamauttamaan vastustajan elektronisia järjestelmiä.



Katso yllä olevalta videolta, millaisia hävittäjiä on tarjolla Hornetien korvaajiksi.



Suomen Puolustusvoimat on pyytänyt ja saanut viisi tarjousta Hornet-hävittäjien seuraajahankkeessa eli HX-hankkeessa. Boeing on yksi tarjouksen tehneistä valmistajista.



Suomi päättää seuraavan monitoimihävittäjänsä mallin vuonna 2021, ja ensimmäiset koneet saapuvat 2025.