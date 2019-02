Kotimaa

Laskettelurippikoululeirillä kuolleen pojan kaverin isä: Pojat yrittivät pelastaa kaverinsa

Aikaisin lauantaiaamuna kahdeksan rippikouluikäistä poikaa lähti Paraisilta kohti Jämsän Himoksella järjestettyä laskettelurippikoululeiriä. Leirin oli tarkoitus kestää viikon päivät, ja luvassa oli sekä perinteistä rippikouluohjelmaa että laskettelua.Kahdeksalta aamulla iloinen joukkio nousi bussiin ja aloitti matkan Himokselle.– Riparia oli odotettu tosi innolla, kertoo lauantain rinneonnettomuudessa kuolleen pojan kaverin isä Ilta-Sanomille.Paraisilta Jämsän Himokselle on vajaan neljän tunnin ajomatka, ja pian perille pääsyn jälkeen rippikoululaiset olivat lähteneet rinteeseen laskettelemaan. Osa rippikoululaisista oli vuokrannut paikan päältä lasketteluvälineet sekä suojakypärän ja -lasit.Noin neljän aikaan iltapäivällä laskettelurinteestä oli tarkoitus siirtyä pikkuhiljaa pois ja tapaamaan rippikoulun ohjaajia. Ilta-Sanomiin yhteyttä ottaneen isän poika oli siinä vaiheessa itse ollut jo rinteen alapäässä odottelemassa, että muut rippikoululaiset saisivat viimeiset laskut laskettua.– Heillä oli kokoontuminen siellä alhaalla, ja piti pikkuhiljaa laittaa varusteita pois ja mennä sinne leiripaikalle. Kello 17 oli tarkoitus, että he lähtevät siitä, mutta kun monilla oli vuokrasukset, niin siinä menee aikansa, että saa ne vaihdettua pois.Isän tietojen mukaan rinnealueen ulkopuolella lasketelleet pojat olivat kesken laskun alkaneet ihmetellä, mihin yksi pojista oli jäänyt.– En tiedä sen enempää kuin että pojat olivat kaikki lasketelleet siellä peräkanaa ja yksi oli jäänyt jälkeen, niin kuin lehdessäkin on lukenut. Muut olivat ihmetelleet, mihin yksi oli jäänyt ja yrittäneet soittaa hänelle. He olivat lähteneet kiipeämään rinnettä ylös ja nähneet, että hän makaa lumessa. Niin ymmärsin, että pojat olivat kaivaneet kaverinsa esiin, sillä hän oli osittain lumen alla, isä sanoo.Sisä-Suomen poliisin mukaan 15-vuotias poika oli pudonnut noin 6–8 metriä korkealta kallionreunalta. Turmapaikka sijaitsee Himoksen pohjoispuolella, hoidetun laskettelurinteen ulkopuolella. Isä kertoo itse lukeneensa onnettomuudesta ensin lehdestä ja saaneensa pian sen jälkeen pojaltaan viestin, jossa poika kertoi, mitä oli tapahtunut.Hoidetun rinteen ulkopuolella lasketelleet rippikoulukaverit olivat hälyttäneet apua välittömästi 15-vuotiaan löydettyään.– Poikaa oli yritetty elvyttää, mutta ei siinä ollut mitään tehtävissä, isä sanoo.Kriisiapu saapui isän mukaan Jyväskylästä Himokselle nopeasti. Kriisiapua annettiin paikan päällä niin, että kotia kohti pojat lähtivät vasta kahdeksan aikaan illalla.Kotona oltiin hieman ennen puoltayötä, ja tapahtuneesta on sen jälkeen keskusteltu jatkuvasti. Etenkin nuoret ovat olleet toisiinsa yhteydessä kasvokkain ja Whatsappin välityksellä tiiviisti.– On hyvä, että nuoret saavat itse rauhassa keskustella keskenään ja ottaa päivän kerrallaan. Heillä on hyvä, tiivis kaveriporukka, joka on tuntenut toisensa jo pitkään.Isä sanoo, että Himoksen lasketteluonnettomuus on ollut shokki kaikille. Hän haluaa välittää lämpimät osanotot ja toivottaa voimia onnettomuudessa kuolleen pojan perheelle ja läheisille.Maanantaina illalla Paraisten kirkossa järjestetään hartaustilaisuus, johon isä on lähdössä muiden perheenjäsenten kanssa sytyttämään kynttilän 15-vuotiaan pojan muistolle. Myös monet paraislaiset nuoret aikovat mennä kirkkoon yhdessä.– En voi vieläkään uskoa, että tällaista on tapahtunut. Se ei tunnu aidolta.