Kotimaa

Matalapaine pyyhkäisee Suomen yli – etelään luvassa vettä

Maanantaina sää on pilvinen ja sateita tulee etenkin maan pohjois- ja länsiosassa. Myös Etelä- ja Itä-Suomessa voi tulla paikallisia sateita. Sateet tulevat aluksi lumena, mutta muuttuvat etenkin lännessä ja etelässä vedeksi.Kohtalainen tai navakka sekä puuskainen tuuli on aluksi etelänpuoleista, mutta kääntyy maan etelä- ja keskiosassa lounaaseen ja Lapissa kaakkoon.Päivälämpötila on maan länsiosassa pari astetta nollan molemmin puolin, itäosassa ja Etelä-Lapissa on pakkasta 3 – 8 astetta ja Pohjois-Lapissa 10 - 15 astetta.Tiistaina sää on edelleen pilvinen ja suuressa osassa maata tulee paikoin sateita, Lapissa sateet tulevat lumena ja etelässä vetenä tai räntänä. Maan etelä- ja keskiosassa tuuli heikkenee ja Lapissa koillistuuli voimistuu.Päivälämpötila on 0 – 4 astetta, Koillismaalla ja Etelä-Lapissa on pakkasta 0 – 5 astetta ja Pohjois-Lapissa 10 - 15 astetta.Keskiviikkona matalapaine sateineen liikkuu hitaasti itään. Lumisateita tulee kuitenkin edelleen suuressa osassa maata.Sää poutaantuu ja selkenee vähitellen luoteesta alkaen, ja samalla myös viilenee. Pohjoisenpuoleinen tuuli on kohtalaita tai navakkaa ja puuskaista. Päivälämpötila vaihtelee Kaakkois-Suomen nollan vaiheilta Pohjois-Lapin noin 15 pakkasasteeseen.