Huonokuntoisista vanhuksista huolehti iltavuorossa lähihoitaja ja sähköasentaja – Attendolta potkut saanut johtaja: ”Se oli kiirettä ja kaaosta”

Huonokuntoisista vanhuksista huolehti iltavuorossa lähihoitaja ja sähköasentaja – Attendolta potkut saanut joh

Ainoa kokki sairastui, johtaja kadoksissa





Iltavuorossa vain lähihoitaja ja sähköasentaja





Uusi yövuorolainen perehdytettiin puhelimitse













Kenen on vastuu?

Attendo: Potkuille ”erittäin vankat” perusteet