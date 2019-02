Kotimaa

Suuri sikala palaa Merikarvialla

Rakennuksessa oli sisällä yli 200 eläintä.

Merikarvialla Satakunnassa on syttynyt tulipalo sikatilalla, ilmoittaa pelastuslaitos. Palo on syttynyt noin 1 000 neliön sikalarakennuksessa, jossa on sisällä 200–250 eläintä.



Palo on saatu rajattua ja sammutustyöt ovat käynnissä. Paikalla on eläinlääkäri.



Henkilövahinkoja ei ole sattunut.