Kotimaa

Teinipoika kuoli jyrkkään, kivikkoiseen pohjois­rinteeseen Himoksella – tämä onnettomuudesta tiedetään nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nuorten rippikoululeiri sai lauantaina järkyttävän päätöksen Jämsän Himoksella, kun 15-vuotias poika kuoli rinneonnettomuudessa.Poika oli lähtenyt kavereidensa kanssa laskettelemaan.Poika ja hänen kaverinsa laskettelivat Himoksen pohjoisrinteiden merkittyjen ja hoidettujen rinnealueiden ulkopuolella.He laskettelivat kivikkoista rinnettä. 15-vuotias kaatui jyrkässä kohdassa ja loukkasi hengenvaarallisesti itsensä. IS:n tietojen mukaan poika oli laskenut alas jyrkänteeltä ja kaatunut.– Ilmeisesti 15-vuotias oli laskenut porukan viimeisenä. Kaverit olivat pysähtyneet johonkin kohtaan rinnettä ja rupesivat ihmettelemään, missä yksi kaveri on, rikoskomisario Kari Aaltio https://www.is.fi/haku/?query=kari+aaltio kertoo tapahtumista.Kaverit lähtivät katsomaan, mihin 15-vuotias jäi. He kipusivat rinnettä ylös ja löysivät pojan lumesta makaamassa. Kaverit soittivat apua välittömästi turman huomattuaan.Aaltio sanoo, että kyseessä ei ole törmäysonnettomuus. Poika ei ollut törmännyt puuhun.– Siellä on jyrkkiäkin kohtia. Vaikka ollaan Keski-Suomessa, löytyy myös jyrkkiä kohtia.

Minkälainen lumitilanne on rinteessä, näkyykö paikassa kiviä?

– Keski-Suomessa on paljon lunta tällä hetkellä.

Minkälainen laskettelukokemus pojalla on?

Tragedia kesken rippikoulun