Kotimaa

Epäilty sarjanäpistelijä iski Alkoon Tampereella – ”yöpymis­paikaksi valikoitui betoni­hotelli”

Hätäkeskukseen tuli lauantaina kello 16 jälkeen hälytys Tampereelle, Tammelaan.Alkon myymälässä oli käynyt miesasiakas. Hänen epäillään vohkineen liikkeestä kaksi viinapulloa.Vartija oli nähnyt tapauksen. Hän lähti näpistelijän perään.Epäilty viinavaras juoksi vartijaa karkuun. Vartija tavoitti miehen kadulta.Mies yritti päästä vartijan otteesta ja rimpuili vastaan. Rimpuilu jatkoi Alkon myymälän tiloissa, jonne vartija onnistui miehen kuljettamaan.Poliisipartio tuli paikalle ja kuljetti 1980-luvulla syntyneen epäillyn näpistelijän päihtymyssäiliöön.Mies on poliisin vanha tuttu. Kyseessä on 26. kerta, kun sama mies on epäiltynä näpistysrikoksesta vuoden sisällä.– Häiriöpäihtymyksen takia joidenkin yöpymispaikaksi valikoitui betonihotelli, Sisä-Suomen poliisi raportoi tiedotteessa.Lauantai-ilta oli poliisin mukaan tavanomaisen vilkas Pirkanmaalla.