Himoksen lasketteluturma tapahtui kesken rippileirin – Kirkkoherra: ”Kaikki oli käynyt niin nopeasti”

iltapäivällä Jämsän Himoksella tapahtui lasketteluonnettomuus, jonka seurauksena 15-vuotias poika kuoli.Onnettomuus tapahtui IS:n tietojen mukaan merkittyjen rinteiden ulkopuolella metsässä, kun poika oli laskenut alas kivikkoiselta jyrkänteeltä ja kaatunut.Hänen kaverinsa laskivat edeltä ja alkoivat pian ihmetellä, miksi poika oli jäänyt muista jälkeen. Kun he palasivat jälkiään takaisin, he löysivät toverinsa lumesta makaamasta.Pojan kaverit hälyttivät välittömästi apua. Pelastushenkilökunta pääsi paikalle nopeasti, mutta elvytyksestä ei ollut apua.Onnettomuus tapahtui poikien rippileirin ensimmäisenä päivänä.Kahdeksan pojan rippileiriporukka oli lähtenyt kohti Himosta valvojansa kanssa varhain lauantaiaamuna, ja tarkoituksena oli viettää kokonainen viikko reissussa.Leiri kuitenkin keskeytettiin heti onnettomuuden jälkeen.Valvoja alkoi tehdä järjestelyjä, jotta rippileiriläiset pääsivät vielä illaksi kotiin.– Nuorille järjestettiin kriisiapua paikan päällä ja kun he pääsevät Himokselta takaisin, heitä on seurakunnassa kriisiryhmä vastassa, kertoi rippileirin järjestäneen seurakunnan kirkkoherra IS:lle lauantai-iltana.Kirkkoherran mukaan lasketteluleiri on seurakunnan monivuotinen perinne, ja rippileiriläisten valvojalla on vuosien kokemus niiden järjestämisestä ja nuorista huolehtimisesta.– Ohjeet ovat tarkat ja kaikki turvatoimet on käyty monenmonta kertaa läpi. Nuoret ovat kuitenkin nopeita liikkeissään ja he olivat päässeet sellaiselle alueelle, minne ei olisi pitänyt mennä. Kaikki oli käynyt niin nopeasti.Kirkkoherra kertoo olleensa puhelimitse yhteydessä poikien valvojaan ja keskustelleensa hänen kanssaan tapahtuneesta. Valvoja on kirkkoherran mukaan äärimmäisen järkyttynyt rippileiriläisen kuolemasta.– Hän kuitenkin teki kaiken, mitä siinä tilanteessa vain voi tehdä. Vaikka tätä ei olisi pitänyt tapahtua, se kuitenkin tapahtui, ja tapahtunutta ei voi peruuttaa.– Olen hyvin surullinen ja menetetyn elämän korvaaminen on mahdotonta. Tuemme kuitenkin parhaamme mukaan nuoria, heidän kavereitaan ja vanhempiaan ja tarjoamme heille keskusteluapua. Tämä on kova paikka meille kaikille.