Suuri sulattaja ei anna armoa – tällaisia ongelmia sulavat lumet voivat aiheuttaa

Pelastuslaitoksille lisää töitä

Kattojen romahtamisvaara, kuoppia teihin

Föhn-tuuli toi lämpimän sään Suomeen perjantaiksi. Talvi väistyi hetkeksi kevään tieltä. Tämä tarkoittaa sitä, että lumimassat alkoivat sulaa. Kasautuneen lumen nopea sulaminen aiheuttaa yllättäviä ja jopa vaarallisia ongelmia.– Sulamisvedestä aiheutuu veden nousua ja veden taas jäätyessä se voi tukkia sadevesikaivot tai aiheuttaa muita vahingontorjuntatoimenpiteitä pelastuslaitoksille, kehittämispäällikkö Markku Savolainen https://www.is.fi/haku/?query=markku+savolainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä kertoo.Ongelmat eivät jää tähän.– Mikäli vesi jäätyy yöllä, se aiheuttaa liikenteeseen liukkautta niin jalankulkijoille kuin autoilijoillekin, Savolainen sanoo.Myös rakennusten katot ovat koetuksella lumimassojen ja niiden sulamisen takia.– Kiinteistöjen katoilla oleva lumimäärä voi aiheuttaa kattojen romahtamisia isoissa tasakattoisissa hallirakennuksissa tai kevytrakenteisissa varastoissa. Lisäksi lumen sulamisvedet voivat päästä vesikatteen saumoista ja läpivienneistä yläpohjan rakenteisiin etenkin tasakattoisissa rakennuksissa, Savolainen sanoo.

Asfaltissa näkyy isoja reikiä. Ovatko nekin jäätymisen ja sulamisen aiheuttamia?

Liukastumisia, kaatumisia ja putoamisia

Vesivaurioita kiinteistöihin, jääkimpaleita katoilta alas