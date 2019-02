Maijan tytär halusi ostaa käytettyjä koulukirjoja 202 eurolla: ”Minun piti kysyä, voinko maksaa neljässä erässä”

Kotimaa

Maijan tytär halusi ostaa käytettyjä koulukirjoja 202 eurolla: ”Minun piti kysyä, voinko maksaa neljässä eräss





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Perustuslain





Yhteisvastuukeräyksen





Eteläsuomalainen





Opetushallitus

Ammattikoulutuksen

Johanna Mäkinen