Anna Perhon kolumni: Lapselle voi langeta huono arpa

Kehnoa vanhemmuutta kierrellään eikä ilmiön olemassaoloa saa lausua ääneen.

Tätä viestiä

Kaupunki -lehdessä haastateltiin 21-vuotiasta Enjaa, jota ei otettu huostaan monista lastensuojeluilmoituksista huolimatta. Arjessa ei ollut yhtään aikuista – silloinkaan kun tilillä oli 50 senttiä eikä Enja jaksanut lähteä kouluun nälän vuoksi.Lasten oikeudet ovatkin usein pelkkää teoriaa silloin kun lapsella ei ole vanhempia, jotka niitä aktiivisesti puolustaisivat. Yhteiskunta on kyllä valppaana, kun Jade-Muumi tarvitsee iltapäiväkerhossa nyhtö-ovo-paleo-ruokavalion tai Pikku Kakkosessa on näytetty tamperelaisia kulttuurisesti riistävää käsinukkemateriaalia, mutta lastensuojelun piirissä olevien lasten kohdalla asteikko on toisenlainen.Lasten ääntä ei tarvitse kuunnella senkään vertaa kuin vanhusten. Lapsilla ei ole rahaa eikä keinoja tuoda epäkohtia esille. Huolestuneet ulkopuolisetkaan eivät juuri voi auttaa, koska lainsäädäntö suhtautuu lapsiin ikään kuin vanhempiensa omaisuuseränä, eikä toisen omaan saa koskea.voi aina kuitata vetoamalla resurssipulaan. Yksi tekijä, joka vaikuttaa kaltoin kohdeltujen lasten ajautumiseen varjoihin, on ylikorostunut leimaamisen pelko. Kehnoa vanhemmuutta kierrellään eikä ilmiön olemassaoloa saa ikään kuin lausua ääneen.Pahimmillaan hyssyttely mahdollistaa vaikean tilanteen jatkumisen. Lapsen etu hautautuu hyvää tarkoittavan, mutta vääränlaisen häveliäisyyden alle.Kun laiminlyönti on jotain mistä puhutaan vain sosiaalitoimiston lukittujen ovien takana, lapselle ja ympäristölle viestitään, että vanhempien mokailu on jotain, mitä pitää hävetä. Ajattelutapa ei suoranaisesti vahvista lasta tai kannusta häntä etsimään asialleen ymmärrystä.Monet aiemmin häpeällisenä pidetyt asiat ovat keventyneet ja arkipäiväistyneet juuri siksi, että niistä on alettu puhua avoimemmin. Masennus, työttömyys tai vaikkapa alkoholismi ovat asettuneet huomattavasti aiempaa monipuolisempaan kontekstiin.Kurja lapsuus kaipaisi samanlaista normalisointia: kyseessä on huono arpa, joka ei kuitenkaan määrittele koko elämää.alleviivaa brittipsykologi Alyson Cornerin ja journalisti Angela Levinin luoma sivusto, jossa annetaan käytännönläheisiä ohjeita vaikeissa oloissa sinnitteleville lapsille (”vältä katsekontaktia”, ”poistu huoneesta”, ”hengitä syvään”).Cornerin mukaan tosiasioiden tunnustaminen auttaa kaltoinkohdeltuja lapsia selviämään lapsuudestaan. ”Kamalat vanhemmat (horrid parents) ei ole huono määritelmä. Jokainen huonosti kohdeltu lapsi tietää täsmälleen mistä puhumme”, Corner tiivistää.Lapsi ei voi muuttaa vanhempiaan, mutta Corner ja Levin antavat työkaluja itsemyötätuntoon ja tilanteen eriyttämiseen. Välttelyn sijaan ongelman avoin myöntäminen ja sen työstäminen reaalitilanteesta käsin auttaa enemmän eteenpäin kuin hyssyttely.Yksi sivuston ohjeista nojaa mielenterveyden tärkeimpään perussääntöön: ota asia puheeksi luotettavan ihmisen kanssa. Mutta aina sekään ei riitä.Enja selitti vuosien varrella tarinansa lukuisille työntekijöille, koska omaa sosiaalityöntekijää ei saanut.”Siitä syntyy tunne, ettei kukaan välitä ja ettei homma ole kellään hallussa.”Kirjoittaja on toimittaja ja tuottaja.