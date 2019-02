Kotimaa

Sukulaisnaisensa raa’asti murhannut ja elinkautiseen tuomittu mies pääsee vapauteen

Helsingin

Bangladeshilaistaustainen mies murhasi sukulaisnaisensa Helsingissä vuoden 2004 marraskuussa.Mies meni bangladeshilaisnaisen kotiin Herttoniemenrantaan. Syntyi riitaa raha-asioista, jolloin mies viilsi naisen kuoliaaksi. Hän vei mukanaan asunnosta löytämänsä rahat.Kotona olivat myös perheen silloin alle vuoden ikäinen poika ja kaksivuotias tytär. Mies jätti heidät asuntoon. Lapset joutuivat viettämään huoneistossa tuntikausia murhatun äitinsä kanssa. Isä ja joukko muita sukulaisia tulivat asuntoon vasta illalla.Mies tuomittiin murhasta, törkeästä varkaudesta ja heitteillepanosta elinkautiseen vankeuteen.Mies haki ehdonalaiseen vapauteen pääsyä, ja Helsingin hovioikeus päätti asiasta tänään perjantaina. Mies pääsee vapauteen 2.9.2019, jolloin mies on ollut vankeudessa noin 14 vuotta ja 10 kuukautta.hovioikeuden mukaan vapauttamista puolsivat hänen rangaistusajan suunnitelmansa onnistuminen sekä hyvin sujunut aika avolaitoksessa. Hovioikeuden arvion mukaan nämä seikat edistävät hänen mahdollisuuksiaan suoriutua siviilielämän vaatimuksista. Vapauttamista puolsi myös se, että hakijalla on perhe ja koti, jonne palata siviilielämässä.Rikosseuraamuslaitos puolsi vapauttamista. Toisaalta miehen vapauttamista vastaan puhui itse rikokseen johtanut teko, hovioikeus totesi.– Kaikkia vapauttamisharkinnassa vaikuttavia seikkoja kokonaisuutena punnitessaan hovioikeus katsoi, että vanki voidaan päästää ehdonalaiseen vapauteen, Helsingin hovioikeus linjasi.Kun mies pääsee vapaaksi, hän on tuolloin 66-vuotias.