Asunnosta löytyi kuollut mies, jossa oli 20 veitseniskua – paikalla ollut naisystävä väittää uhrin aiheuttaneen itse vammansa

Asunnosta löytyi kuollut mies, jossa oli 20 veitseniskua – paikalla ollut naisystävä väittää uhrin aiheuttanee

Hätäilmoitus: ”Asunnossa on verinen mies!”

Poliisi: Pariskunta asunnossa kahdestaan koko illan

Käyttivät huumausaineita – saivat aistiharhoja

Itä-Suomen poliisilaitos kertoo, että Joensuun Niinivaaralla kesäkuussa 2018 tapahtunut epäilty henkirikos siirtyy syyteharkintaan. Poliisi kertaa tutkinnan taustoja ja sitä, miksi poliisi ei tiedottanut tapauksen alkuvaiheessa tapahtumasta.– Saimme 15.6.2018 noin kello 22.30 hätäilmoituksen, jonka mukaan asunnossa on verinen mies, rikoskomisario Kimmo Wetterstrand https://www.is.fi/haku/?query=kimmo+wetterstrand kertoo Ilta-Sanomille.Poliisi löysi Niinivaaralla sijaitsevasta asunnosta vuonna 1989 syntyneen miehen kuolleena. Hätäilmoituksen teki miehen vuonna 1993 syntynyt naisystävä, joka otettiin tapahtumapaikalta kiinni epäiltynä taposta ja hän oli tutkintavankina 9.7.2018 asti, jolloin hänet vapautettiin.Poliisi on suorittanut perinpohjaisen esitutkinnan tapauksesta.Epäiltyä kuulusteltiin useita kertoja ja hän antoi oman selvityksenä tapahtumista illan ajalta. Esitutkinnassa on käynyt ilmi, että pariskunta oli ollut tapahtuma-asunnossa kahdestaan koko illan. Tämä on saatu varmistettua teknisen rikostutkinnan avulla.Rikoksesta epäillyn naisen kertomuksen mukaan asunnolla käytettiin tapahtumailtana erilaisia huumausaineita, jotka voivat yhdessä käytettynä aiheuttaa voimakkaita hallusinaatioita eli aistiharhoja.Naisen kertoman mukaan mies oli mennyt jossain vaiheessa iltaa sekaisin ja aiheuttanut teräaseella vammat itselleen. Laboratoriotutkimuksissa vainajan verestä löytyi kaikkia naisen mainitsemia huumausaineita.

Miksi asiasta tiedotettiin vasta myöhemmin?

– Tiedotus alkoi vasta noin kuukauden päästä tapahtumista. Oli epävarmaa, päätyykö tapaus ylipäätään syyteharkintaan, Wetterstrand sanoo.

Mikä siis oli vaikeaa ja poikkeuksellista tapahtumien tutkinnassa?

– Kyseessä oli poikkeuksellinen rikostutkinta. Tapahtumapaikan tekninen tutkinta oli vaativaa samoin oikeuslääketieteellinen tutkinta, hän kertoo.

Voitko kuvailla, millä tavoin nämä olivat poikkeuksellisia?

Vainajassa 20 veitsen iskua

Kävi ilmi seikkoja naista vastaan ja hänen puolestaan

Ei tiedotettu heti

– Tapahtumapaikalla kerrostaloasunnossa oli hyvin paljon verta. Tämä vaati tarkkaa tutkintaa siitä, mitä tapahtui ja missä. Oikeuslääketieteellisessä tutkinnassa oli tutkittava, miten uhrin vammat olivat syntyneet, hän sanoo.Vainajassa todettiin 20 veitsen iskua, jotka oli aiheutettu kahdella eri veitsellä. Oikeuslääkärin lausunnon mukaan ei voi sulkea pois, etteikö mies olisi voinut aiheuttaa vammat itselleen, mutta oikeuslääkäri pitää sitä varsin epätodennäköisenä lähinnä iskujen lukumäärän vuoksi.Teknisen rikostutkinnan tulokset tukevat pääosin naisen kertomusta. Vainajan vartalossa ei ollut niin sanottuja torjuntavammoja, jotka ovat tyypillisiä veitsellä toteutetuissa väkivaltarikoksissa.Tapahtuma-asunnossa ei ollut kamppailun jälkiä, eivätkä naapurit kuulleet asunnosta riitelyn ääniä illan aikana. Nainen on huomattavan paljon pienikokoisempi kuin hänen edesmennyt miesystävänsä. Vainajan vammoista johtuen asunnossa oli runsaasti verta, mutta rikoksesta epäillyn vaatteissa ja iholla olevat verijäljet eivät tukeneet hänen syyllisyyttään.Esitutkinnassa kävi ilmi sekä naista vastaan että hänen puolestaan puhuvia seikkoja. Tässä varsin tulkinnanvaraisessa tilanteessa naisen vangittuna pitäminen oli kohtuutonta ja nainen vapautettiin tutkintavankeudesta heinäkuussa.Kaikki asiassa saatavissa ollut näyttö oli vapautushetkellä poliisin hallussa tai laboratoriotutkimuksissa eikä sitä vaaraa ollut enää olemassa, että nainen olisi jollakin tavalla voinut vaikeuttaa asian selvittämistä.Poliisi ei tiedottanut tapauksen alkuvaiheessa tapahtumasta, sillä ennen oikeuslääkärin lausuntoa viranomaiset eivät olleet varmoja siitä, riittääkö tapauksen näyttö syyteharkintaan asti ja onko asiassa tapahtunut lainkaan rikosta. Selvittämisintressi epäillyssä henkirikoksessa on niin suuri, että naista päätettiin joka tapauksessa esittää vangittavaksi esitutkinnan alkuvaiheessa.Jos poliisi olisi tiedottanut tapauksesta aiemmin tietäen, että tapauksen tutkinta tullaan todennäköisesti päättämään poliisin omalla ei rikosta -päätöksellä, olisi naisen osalta tapahtunut tarpeetonta julkista leimaamista. Tiedottaminen olisi ollut niissä olosuhteissa arveluttavaa jo siksikin, että jos henkirikostutkinta muuttuu kuolemansyyn tutkinnaksi, ovat tapauksen yksityiskohdat kaikkinensa salassa pidettäviä.Esitutkintamateriaali on nyt lähetetty syyteharkintaan Itä-Suomen syyttäjävirastoon. Rikosnimikkeenä on edelleen tappo.Juttuun on lisätty 15.2.2019 kello 07.44 rikoskomisario Kimmo Wetterstrandin kertomat tiedot tutkinnan poikkeuksellisuudesta ja vastaukset tiedottamisesta.