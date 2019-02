Kotimaa

MT: Kolmannes suomalaista muuttaisi vanhustenhoidon palvelut kokonaan julkisiksi

MT: Kolmannes suomalaista muuttaisi vanhustenhoidon palvelut kokonaan julkisiksi

15.2. 5:22

Runsas kolmannes suomalaisista kannattaa täysin julkista vanhustenhoitoa, kertoo Maaseudun Tulevaisuuden teettämä kyselytutkimus.

Yli puolet vastaajista puolestaan haluaa nykyiseen malliin sekä yksityisten yritysten että julkisen sektorin tuottavan vanhustenhoidon palveluita. Vain pari prosenttia suomalaisista kannattaa kokonaan yksityistä vanhustenhoitoa.



Kaikkein vahvimmin julkisesti tuotettua vanhustenhoitoa kannattavat vasemmistopuolueiden ja perussuomalaisten äänestäjät. Ikäryhmistä julkisten palveluiden kannatus on suurinta 55–64-vuotiaiden keskuudessa.



Vanhustenhoito on noussut viime aikoina kuumaksi puheenaiheeksi yksityisissä hoitokodeissa havaittujen puutteiden myötä.



Kyselyn toteutti Kantar TNS ja siihen haastateltiin helmikuun alussa 1 036 suomalaista. Virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.