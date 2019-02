Kotimaa

Suomalaisvanhemmat karttavat huonomaineisia kouluja – kaupungit yrittävät korjata ongelmaa rahalla

Ilta-Sanomat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Koulujen

https://www.is.fi/uutisvihje/

Vantaa: Alueiden eriytymistä toki näkyy kouluissa





Espoo: Meillä on hyvä esimerkki huonomaineisella alueella sijaitsevasta koulusta





Helsinki: Vanhemmat miettivät asuinpaikkansa koulun mukaan