Savonlinnan yt-tarjous henkilöstölle: Jopa 40:lle potkut tai kaikki kolmen viikon pakkolomalle

kaupungin henkilöstö joutuu rajulle matokuurille. Kaupunki on valmis turvautumaan poikkeuksellisen ankariin keinoihin päästäkseen valtuuston linjaamiin henkilöstösäästöihin.Kaupunginhallituksen maanantaina henkilökunnalleen tarjoaman neuvotteluesityksen perälautana on jopa 40 kaupungin palkollisen irtosanominen tai koko henkilöstön lomauttaminen vuosittain kolmeksi viikoksi.Irtisanomiset ja lomautukset tulevat kysymykseen mikäli neuvotteluesitykseen sisältyvillä vapaaehtoisilla toimilla ei päästä toivottuun tulokseen.Porkkanoina pakkokeinojen välttämiseksi kaupunki tarjoaa henkilöstölle lomarahojen vaihtamista vapaaksi tai niiden leikkaamista paikallisella sopimuksella. Vapaaehtoisiin palkattomiin säästövapaisiin kaupunginhallitus lupaa suhtautua myönteisesti.Kaupunginvaltuuston joulukuussa hyväksymän taloussuunnitelman mukaan kaupungin henkilöstömenoja leikataan tänä vuonna 0,3 miljoonalla ja kolmena seuraavana vuonna 1,5 miljoonalla eurolla kullakin.Tänä vuonna säästöön riittää henkilöstön luonnollinen poistuma, tuleviin tarvitaan muutakin.palkkalistoilla on nyt noin 1 100 henkeä. Palkollisten määrä on viiden viime vuoden aikana vähentynyt jo noin 170 henkilötyövuoden verran.Savonlinna joutuu sopeuttamaan talouttaan rajusti. Tuorein osasyy talousahdinkoon on Itä-Suomen yliopiston päätös siirtää opettajankoulutus Joensuuhun. Sen myötä Savonlinna menetti viime elokuussa kerralla noin 800 opiskelijaa ja toista sataa yliopiston työntekijää.Savonlinnan väestökato kiihtyi viime vuonna rajusti. Väki väheni lähes 1 100 hengellä.Väestökadon seurauksena muiden muassa kaupungin omistamat vuokrataloyhtiöt ja opiskelija-asuntoyhtiö ovat ajautuneet syviin talousvaikeuksiin.Viime vuonna kaupungissa purettiin toista sataa vuokra-asuntoa. Talojen purkajille töitä riittää jatkossakin, sillä rajuimpien laskelmien mukaan purku-uhan alla on kaikkiaan vielä jopa noin 500 asuntoa.Yt-neuvottelujen vuoksi kaupunki joutui jo tammikuussa sulkemaan kaikki nuorisotilansa, koska se ei voinut jatkaa määräaikaisten nuoriso-ohjaajien työsuhteita.