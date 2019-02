Huh, mitä kehonhallintaa: Katso, miten 59-vuotias Sakari Oka murskaa käsilläkävelyn SE:n yli kymmenellä metrillä!

Kotimaa

Huh, mitä kehonhallintaa: Katso, miten 59-vuotias Sakari Oka murskaa käsilläkävelyn SE:n yli kymmenellä metril





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Katso otsikon alla olevalta videolta, miten Sakari Oka kävelee käsillään hurjat 60,5 metriä.





Käsilläkävelyssä

60,5 metriä

Teen voimatreenin ehdottomasti omapainoharjoitteluna. Pari vuotta sitten rupesin nostamaan painoja, mutta se söi kestävyyttä.





Oka

Sakari Oka

Myllypuron Liikuntamyllyn juoksuradan päässä keskittyy jäntevä, kevytrakenteinen mies.Hän kumartuu, laskee kämmenensä punaiselle alustalle, kohottautuu käsilläseisontaan – ja aloittaa kunnianhimoisen urakkansa. Sakari Okan https://www.is.fi/haku/?query=sakari+okan tavoite on tasan 50 metrin päässä, epävirallisissa Suomen ennätyslukemissa.Hän lähtee etenemään rauhallista tahtia pitkin juoksuradan viivaa, jotta kulku olisi mahdollisimman suoraa ilman yhtään turhaa mutkaa.Oka ei rynni voimalla, vaan keskittyy tasaiseen rytmiin ja kropan hallintaan.Hänen jalkaansa ojentuvat reilusti vartalon yli. Eteen työntyvä painopiste antaa vauhtia. Se pakottaa panemaan kättä toisen eteen.Pian ohitetaan 20, 30 ja 40 metrin viralliset väliaikakennot, jotka on ovat punaisissa metallitolpissa radan sivussa. Oka jatkaa järkkymätöntä taivallustaan, ja 50 metrin haamuraja ylittyy hyvällä rytmillä.Kymmenen viimeistä metriä alkavat olla jo silkkaa taistelua, mutta hän ei luovuta ennen kuin 60 metriä on käsien alla. Sen jälkeen mies pudottautuu jaloilleen kaikkensa antaneena.– Huh! Ihan mahtava fiilis. Tämä on niin arvaamaton laji. En tiennyt yhtään mihin tämä menee, sankari analysoi rauhallisen tyyliinsä säilyttäen.– Viisviittä ajattelin. Että tulee marginaali (edelliseen ennätykseen), hän tarkentaa.ei ole rekisteröity virallista Suomen ennätystä. Sama on tilanne monen muun tuloksen kohdalla, josta mikään lajiliitto tai yhdistys ei pidä virallisesti kirjaa.Epäviralliseksi SE-tulokseksi katsottiin 50 metriä, joka raportoitiin TV2:n suositussa Ennätystehdas-ohjelmassa 21.10.2007. Temppuun pystyi Markku Leinonen https://www.is.fi/haku/?query=markku+leinonen Tuon Ennätystehtaan noteerauksen Sakari Oka ylitti ISTV:n testissä todistetusti 10,5 metrillä.on hämmästyttävän suvereeni veto mieheltä, joka ei enää ole nuorukainen, eikä hartioiltaan mikään ladonovi.Mikä mies 59-vuotias Oka sitten on? Mikä on hänen sitkeytensä ja vartalonhallintansa salaisuus?Vastaus on päivänselvä. Tietenkin kova harjoittelu!Oka on toteuttanut kahden vuoden ajan tinkimättömän sitkeää käsilläkävelytreeniä, joka painottaa kestävyyttä. Hän kävelee käsillään 3–5 kertaa viikossa noin tunnin ja tekee oheisharjoittelut päälle.Okan käsilläkävelytreeni on silkkaa vetoharjoittelua:– Suoritus ja tauko. Suoritus ja tauko. Lyhyemmällä ja pitemmällä palautumisajalla, Oka kertoo.– Pitkä harjoitukseni kestää sitten jo kolme tuntia. Silloin mukana on voimanhankintaa ja venyttelyä. Rengasliikkeitä, dippiä ja leuanvetoa.Ihme kyllä, Sakari Okalla ei ole erityisen kovaa urheilutaustaa. Toki jotain löytyy, kuten SM-pronssia karaten alle 20-vuotiaiden sarjassa.Hänen keski-iän harrastuksensa olivat pitkään akateemista. Ne ovat vieneet hänet markkinoinnin ja myynnin opettajaksi Business College Helsinkiin.Kohtuullisen kuntourheilemisen lisäksi Oka alkoi nelikymppisenä ahkeran joogauksen. Sen myötä asiat alkoivat ”kääntyä päälaelleen”.– Astangajoogan eräs perusliike on päälläseisonta. Sitä kautta aloin kiinnostua käsilläseisonnasta.tunnustaa aloittaneensa käsilläkävelyn täysin nollatasolta.– Menin sirkuskoulun käsilläkävelyn alkeiskurssille. Olin 20 hengen ryhmässä se todella huono. Se oli ihan kauheaa, Sakari muistelee 10 vuoden taakse.Muutaman metrin etenemisen jälkeen hän pääsi alkeisryhmästä jatkoryhmään ja pian harrastus vei miehen totaalisesti mennessään!– Asetin itselleni viiden metrin haasteen. Sitten 20 metriä ja niin edespäin.– Kaksi vuotta sitten siirryin jo urheilukentälle tekemään pitempiä vetoja. Siellä pääsin jo 40 metriä.– Otin sen jälkeen haasteeksi Suomen ennätyksen. Se ei enää ollut toivottoman kaukana, mutta kaukana kumminkin.Viime syksynä Oka ylitti 50 metriä omissa treeneissään – ja päätti ottaa yhteyttä Ilta-Sanomiin.on luonnonlahjakkuus käsilläkävelyssä. Se sopii hänen notkeille hartioilleen ja fysiikalleen.– Tiedän, että minulla on hyvä käsilläseisonnan kestävyys. Hyödynnän tässä sitä ja taktiikkani onkin edetä hitaasti.– Aluksi etenin nopeammin. Se kysyi enemmän voimaa ja hapenottokykyä.– Sirkustreeneissämme on mukana alan ammattilaisia ja pystyn seisomaan kauemmin käsilläni kuin kukaan heistä. Ne ovat treenanneet 30 vuotta ja käyneet Moskovan sirkuskoulun sun muut

Sitten tärkeä kysymys, eikö siinä puske veri päähän?

– Ei, mutta päähän tulee lämmin olo loppua kohden. Siinä pystyy ihan kirkkaasti ajattelemaan. Elimistö osaa reagoida siihen.

Miten lähiympäristö suhtautuu harrastukseesi?

– Kyllä se hiukan hämmennystä herättää. Kysytään, että mitä? Kävelet siis käsilläsi, ai-jaa...