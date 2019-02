Kotimaa

Jyrki Lehtolan kolumni: Mitä jos tiedettä ei olisi?

Tieteentekijöiden liitto lähestyi taannoin tiedemyönteiseksi kokemiaan kirjoittajia, joiden toivoi julkaisevan ennen vaaleja tekstin otsikolla ”Mitä jos tiedettä ei olisi?”.Kolumnien avulla äänestäjät saataisiin hahmottamaan sivistys hyvinvoinnin peruskalliona, jonka kestävyys riippuu siitä, kuinka hyvin vastataan ilmastonmuutokseen, yhteiskunnan polar… jne.huoli on ymmärrettävä. Pidemmän päälle käy turhauttavaksi huutaa ilmastonmuutoksesta metsään, jota hakataan matalaksi kuulosuojat korvilla.Vielä hetki sitten ylimmät päättäjät hivelivät itseään flirttailemalla viisaampiensa kanssa. Sitten tohtori Alexander Stubb rakastui omakuvaansa normaalina suomalaisena sporttijäbänä ja Juha Sipilä alkoi pelätä dosenttien analyyseja miehistä, jotka väsäävät suljetuissa tiloissa muovisia apiloita.Ja kun yhteiskunta polarisoitui ja väärät tunteet valtasivat alaa, syntyi ryhmiä, joille tieteeksi riitti se, mitä maisteri Soinille tuli mieleen lihapiirakasta ja mitä tohtori (kiusallista, että se on tohtori!) Halla-aholle mustasta väristä.Yksinäinenhän olo kaiken tuon keskellä syntyy, ja siksi joukkokirjeellä joudutaan hakemaan ystäviä, joista on enemmän haittaa kuin hyötyä.Tiede on luonteeltaan hidasta, yksinäistä ja epävarmaa, eikä sellaista puhetta enää kukaan kuuntele. Siksi tiede tarvitsee apureita, mutta apureiksi ne löysivät vain yksinkertaisia kirjoittelijoita, joille tiede on mahdollisuus muuttaa omat tunteet väitelauseiksi.kerrottiin keskiviikkona naisten käyttävän julkista liikennettä miehiä enemmän. Juttuun haastateltiin metron käyttäjiä, joiden uutisoitiin käyttävän metroa ja paljastettiin, että mitä enemmän taloudessa on autoja, sitä todennäköisemmin niitä käytetään, mikä muuten pätee myös juustoon, mutta ei siitä sen enempää.Huippujournalismiin haastateltiin myös tutkija Tiina Männistö-Funkia, joka höpisi yleistyksiään siitä, kuinka naiset tekevät enemmän kotitöitä ja miehet kokevat bussissa istumisen noloksi, ja vaikea oli päättää, kumpien kannattaisi kömpiä ulos menneisyydestä, miesten vai tutkijoiden.Jutun otsikko oli ”Tutkija: Monet miehet ajavat autolla tunteakseen olonsa mieheksi”.Ei tutkija niin sanonut. Toimituksessa oli päätetty, että tiede on liian tylsää ja vaikka valeuutisointi on väärin, me ollaan tyhmiä hippejä, niin meidän valheet ovat hyväksyttäviä.Olkaa varovaisia tieteen tekijät, tieteen historia on kertomus siitä, mitä kaikkea ikävää seuraa, kun tieteellä on vääränlaisia ystäviä. Newtonkin oli yksin nähdessään omenan putoavan, ja painovoimalaki alkoi kehkeytyä. Jos Newtonilla olisi ollut toimittajakaveri, Newton olisi keksinyt Twitterin eikä tiedettä enää olisi.Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.