Oikeuslääkäri Ursula Vala avaa vuosittain satojen suomalaisten ruumiit – henkirikosten uhrien vammoissa on usein eräs hämmentävä piirre

Kotimaa

Oikeuslääkäri Ursula Vala avaa vuosittain satojen suomalaisten ruumiit – henkirikosten uhrien vammoissa on use





Vainaja

Maallikoilla

Kuolemaan johtaneet teräaseen lyönnit näyttävät mitättömiltä vammoilta, jotka vuotavat ulospäin varsin vähän.

Suomen

Joskus käy jälkeenpäin ilmi, että kyseessä on ollut perinnöllinen sydämen rytmihäiriösairaus, mutta joskus ei löydy mitään.





Henkirikosten uhrien vammat näyttävät usein mitättömiltä





Oikeuslääkärin

Tässä näkee niin surullisia ihmiskohtaloita.





Vuonna