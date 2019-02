Kotimaa

Nyt se saapuu: Suuri sulattaja hönkii todella lämmintä ilmaa Suomeen – katso missä on keväisintä

Lumiseen pakkastalveen on tulossa iso muutos muutamaksi päiväksi. Yllätys on iloinen, sillä lumimassat saavat talven tuntumaan pitkältä ja kylmältä vaikka Siperian pakkasluvuista ollaankin kaukana. Nyt on luvassa on selvästi lämpimämpää ilmaa ja Suomessa hätyytellään hetken Keski-Euroopan lämpölukemia.– Keskiviikkona mitattiin Maarianhaminassa jo talven lämpimimmät lukemat, kun mittarissa 6,2 astetta, Forecan meteorologi Kristian Roine https://www.is.fi/haku/?query=kristian+roine kertoo.Roineen mukaan lämpeneminen ei jää tähän. Torstaina ei vielä ehkä ihan päästä noihin ennätyslukemiin, mutta perjantaista on tulossa lämmin päivä, varsinkin Etelä- ja Länsi-Suomeen. Lämpimintä on todennäköisesti Päijät-Hämeessä, Hämeenlinnassa ja Riihimäellä, hän kertoo.

Meneekö siis 6,2 astetta rikki perjantaina?

– Hyvin todennäköisesti, sillä ennusteen mukaan lämpöä on 5–7 astetta ja aurinkoisimmilla alueilla nämä luvut voivat ylittyä. Tähän on iso mahdollisuus, sillä ennusteissa näkyy vain yläpilviharsoa eikä varjostavaa sumupilvisyyttä, hän kertoo.

Mistä tämä lämpeneminen johtuu?

– Ilmiön taustalla on Föhn-tuuli. Se on paikallinen lämmin ja kuiva laskutuuli, Roine kertoo.

Minne Föhn-tuuli vaikuttaa selkeimmin noiden mainitsemiesi alueiden lisäksi?





Ylletäänkö ennätyksiin?

– Esimerkiksi Vaasa on seutua, jonne etäisyys Kölivuoristosta on lyhyt, joten siellä vaikutus näkyy usein, vaikka se juuri tällä kertaa ei ole ennusteen lämpimin paikka, Roine sanoo.Skandit eli Kölivuoristo on vuoristo Skandinavian niemimaalla Ruotsin ja Norjan rajan tuntumassa.Kun ilma nousee Skandien yli, kosteus tiivistyy ensin pilviksi ja sataa sitten alas. Kun sama ilma laskee alaspäin vuorten toisella puolella eli esimerkiksi Suomessa, se kuivempana ilmana lämpiää tehokkaammin. Föhn-tuuli https://ilmatieteenlaitos.fi/fohn-tuuli saa Ilmatieteen laitoksen mukaan aikaan Suomessa aurinkoisen ja lauhan talvisään. Suomessa Föhn vaikuttaa varsinkin voimakkaan länsivirtauksen yhteydessä. Suomessa talvisen länsituulen lämmittävää vaikutusta tehostaa lisäksi sula Atlantti.Yksittäisenä päivänä lämpötila voi Föhn-tuulen vuoksi olla enimmillään yli 5 astetta lämpimämpi kuin ilman sitä.Föhnin vaikutus on suurimmillaan Länsi-Lapissa ja Pohjanmaalla, jossa Föhn-tuuli esiintyy tyypillisesti viitisen kertaa talven aikana.

Mikä on tilastojen mukaan helmikuun lämpöennätys ja voitaisiinko nyt päästä lähelle sitä?

– Kaikkien aikojen helmikuun ennätystilastossa komeilee luku 11,8 astetta. Se on mitattu Ilmalassa, Helsingissä 28.2.1943. Ennusteessa näkyy siis perjantaiksi 5-7 astetta, mutta se ylittyy todennäköisesti aurinkoisimmilla paikoilla, Forecan Roine kertoo.

Miten kauan tätä lämpöä kestää tällä kertaa?