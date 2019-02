Jereä, 21, ei ole nähty joulunpyhien jälkeen – poliisi pyytää tietoja

Kotimaa

Ylöjärven Viljakkalassa viimeksi asunut 21-vuotias Jere Lindell on edelleen kateissa. Lindell on vartaloltaan hoikka ja 176 cm pitkä.Lindellin käytössä ollut viininpunainen Audi A4, vuosimalllia 1995, rekisterinumero FBX-757, on myös kateissa.Viimeiset tiedot kadonneesta ovat joulun jälkeisiltä päiviltä, eikä hänestä ole sen jälkeen saatu elonmerkkejä.Poliisi julkaisee kuvat kadonneesta ja hänen käytössään olevasta autosta nyt uudelleen ja pyytää ilmoittamaan kaikista tiedoista tai havainnoista puhelinnumeroon 0295445317 tai sähköpostiosoitteeseen keskitettytutkinta.sisa-suomi@poliisi.fi.