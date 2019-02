Kotimaa

Sää lauhtuu perjantaiksi – lämpötila kohoaa reilusti plussalle

Maan pohjoisosan yli itään liikkuu lumipyry. Myös jäätävää vesisadetta voi esiintyä.Pilvisyys on runsasta tai lisääntyy, mutta sää on enimmäkseen poutainen. Lännessä on iltapäivällä jo suojaa. Maan pohjoisosaan leviää lännestä lumipyry, joka illalla jo väistyy itään. Oulun seudulla ja Kainuussa voi sataa myös jäätävästi vettä.Lauhtumisen myötä lännen suojasää leviää kohti itää ja pohjoista. Yöllä nollakeliä tai suojaa on suuressa osassa maata ja lännestä tuulee.Perjantaina jatkuu melko voimakas läntinen ilmavirtaus. Sää on poutainen, ja pilvisyys voi vaihdella. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa jopa viitisen astetta nollan yläpuolella. Myös pohjoisessa on suojaa, mutta pohjoisimmassa Lapissa päivälämpötila on nollan paikkeilla.Lauantaina voimakas matalapaine liikkuu illalla Lapin yli itäkaakkoon. Etelämpänä voimistuu länsituuli huomattavasti. Lunta sataa aamupuolella pohjoisessa, etenkin Lapissa, iltapuolella lähinnä Itä- ja Pohjois-Lapissa. Jäätävä vesisade on myös mahdollista. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee ja on poutaa. Pakkasta on Pohjois-Lapissa, muuten on hyvin lauhaa.Lounais- ja Keski- Euroopasta kohti Venäjää ulottuu perjantaina laaja korkeapaine. Keski- ja Pohjois-Euroopan yllä ilmamassa on laajalti vuodenaikaan nähden hyvin lämmin. Selkeintä on lännessä. Epävakaisen sään alue pysyttelee itäisellä Välimerellä ja Balkanilla. Sadekuurot yleistyvät Etelä-Italiassa.