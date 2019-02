Kotimaa

Suomalaisten vanhempien uusi tapa uhkaa repiä kuilun kouluihin – opettaja kertoo huolestuttavasta kehityksestä

Kauan

Huoltajat ovat kiinnostuneita, miten lapsi oppii koulussa. Heillä itsellään on pitkä koulutustausta.

Pääkaupunkiseudun





Pakilan









Samaa













Pakilan





Kouluun saattoi tulla aamuisin oppilaita, jotka eivät olleet syöneet aamupalaa, koska sellaista ei kotona ollut.





Voivatko

Se porukka, joka innokkaimmin kouluvalintoja tekee, on hyvin tukevasti keskiluokkaista. Heitä eriytyminen uhkaa kaikkein vähiten.





Suomalaiselle