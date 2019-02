Kotimaa

Vikingloton potti nousee 16 miljoonaan – kierroksen suurimmat suomalaisvoitot Saloon ja Helsinkiin

Vikinglotosta ei löytynyt keskiviikkona yhtään täysosumaa. Ensi viikolla potissa on noin 16 miljoonaa euroa.

Oikeat voittonumerot keskiviikon kierroksella ovat 1, 10, 14, 25, 27 ja 35. Vikingnumeroksi arvottiin 4 ja plussanumeroksi niin ikään 4.Veikkaus tiedotti arvonnan jälkeen, että kierroksen 7/2019 suurin suomalaisvoitto oli 34 786 euroa, joka voitettiin tuloksella 5+1. Voittaja asuu Helsingissä ja oli pelannut rivinsä netissä.Keskiviikko-Jokerin oikea rivi on 8 1 9 5 5 1 2.Jokerista löytyi yksi 6 oikein -tulos. Voittaja on Salosta.Lomatonnin oikea kaupunki on Bangkok ja numero 52.