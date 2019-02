Kotimaa

Pohjois-Suomessa esiintyy alhaista älykkyyttä muuta maata enemmän – Professori: Monen asian summa





Satoja pohjoissuomalaisia tutkittiin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkimuksen lopputulos ei ole pelkästään positiivinen