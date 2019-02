Kotimaa

Poliisi selvitti Cannonball MC:n laajan huumerikos­vyyhdin Hämeessä – epäiltyjä 17

Hämeen poliisilaitos kertoo saaneensa päätökseen moottoripyöräkerho Cannonball MC:n organisaatioon liittyvän esitutkintakokonaisuuden.Poliisitiedotteen mukaan esitutkinta koskee Cannonball MC:n Hämeenlinnan osaston Kanta-Hämeen alueelle välittämiä huumeita.Keskiviikkona syyteharkintaan siirtyvät kaikkiaan seitsemäntoista henkilön rikosepäilyt. 30–54 -vuotiaista epäillyistä kolmetoista on miehiä ja neljä naisia.Poliisin mukaan 17 epäillystä yhdeksän miestä on ollut huumekauppoja tehdessään Cannonball MC:n organisaation toiminnassa mukana. Nämä henkilöt kuuluvat tai ovat kuuluneet CMC Nomad, Hämeenlinnan, Heinolan tai Turun osastoon.Syyttäjälle syyteharkintaan etenevissä jutuissa rikosnimikkeinä on eriasteisia huumausainerikoksia ja ampuma-aserikoksia sekä törkeä pahoinpitely, laiton uhkaus, vapaudenriisto, rahanpesu, rattijuopumus, kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta ja räjähderikos.Juttukokonaisuudessa epäiltynä olevien Cannonball MC:n jäsenten tai entisten jäsenten epäillään pitäneen hallussaan ja välittäneen eri rooleissa syksyn 2016 ja syyskuun 2018 välisenä aikana yhteensä yli 17 kiloa amfetamiinia ja 484 ekstaasitablettia.Juttukokonaisuudessa selvitettyjen huumausaineiden epäillään tulleen Heinolan kerholta. Esitutkinnan perusteella Hämeenlinnan osastolla on ollut ainakin viisitoista kerhon ulkopuolista alamyyjää, joista neljää on kuulusteltu esitutkinnassa.Esitutkinnassa poliisi takavarikoi huumausaineista noin 1500 grammaa amfetamiinia ja 484 ekstaasitablettia. Rikoskokonaisuuteen liittyvissä esitutkinnoissa takavarikoitiin myös viisitoista käsiasetta, kymmenen kivääriä sekä haulikko, kynäpistooli, konekivääri ja konepistooli.Poliisin mukaan rikollisjärjestö Cannonball MC on muun muassa törkeiden huumausainerikosten tekemistä varten organisoitunut kokonaisuus, joka koostuu useammasta eri osastosta, ja jolla on valtakunnallinen ja paikallinen hierarkia.