Kotimaa

Poliisi epäilee Cannonballin jäseniä laajasta huumekaupasta Kanta-Hämeessä 13.2. 16:41

Rikosepäily Hämeen poliisi kertoi keskiviikkona saaneensa päätökseen laajan, Cannonball-liivijengiin liittyvän huumejutun tutkinnan.

Jutussa on 17 epäiltyä, joista poliisin mukaan osa on tai on ollut Cannonballin toiminnassa mukana. Poliisi epäilee, että epäillyt ovat pitäneet hallussaan ja välittäneet yhteensä reilut 17 kiloa amfetamiinia ja 484 ekstaasitablettia syksystä 2016 syksyyn 2018. Huumeiden yhteenlaskettu arvo on poliisin mukaan yli 420 000 euroa.



Huumeiden epäillään tulleen Cannonballin Heinolan-kerholta, ja niitä on levitetty Kanta-Hämeen alueelle. Tutkinnan aikana poliisi sai osan huumeista takavarikoitua. Niiden lisäksi takavarikoitiin aseita ja patruunoita.



Huumausainerikosten lisäksi poliisi on epäillyt jutussa muun muassa ampuma-ase- ja väkivaltarikoksia. Juttu siirtyy seuraavaksi syyteharkintaan.