Suomen maatilat varautuvat kyberuhkiin – ”Lypsyrobotti on soittanut viihdenumeroihin”

Maatalousyrittäjille järjestetään koulutusta kyberuhkia vastaan. Kyse on turvallisuus- ja varautumiskoulutuksesta.

Suojaamattomat teollisuusjärjestelmät ovat helppoja kohteita kyberhyökkääjille. Haittaohjelmat ovat iskeneet Suomessa jopa lypsykoneisiin, joiden ohjausjärjestelmä on ollut verkossa verkossa ilman suojausta.Nykyaikainen maatila on hyvin pitkälle automatisoitu. Se altistaa maatilat kybermaailman uhkille. Maatilat varautuvat nyt tähän yhteistyössä järjestöjen kanssa. Kyberin taskutieto maatiloille https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/62640 -opas antaa maatalousyrittäjälle apua ja opastusta kybermaailmaan kompaktissa taskukoossa. Luvassa on myös koulutusta aiheesta.IS kysyi, miten ja mitä vastaan suojaudutaan.

Millaisia konkreettisia kyberuhkia vastaan maatalousyrittäjien pitää suojautua?

– Uhkia tulee tilalta itseltään ja ulkopuolelta. Esimerkiksi maatilan lypsyrobotti on saatu kaappaamalla tuottamaan viljelijälle ylimääräistä laskua, kun lypsyrobotti on soittanut viihdenumeroihin, huoltovarmuusorganisaation alkutuotannon poolisihteeri Markus Lassheikki https://www.is.fi/haku/?query=markus+lassheikki MTK:sta kertoo.– Tilalla itsellään voi olla uhkana esimerkiksi, että jos vaikkapa koira pureskelee muistikorttia ja varmuuskopioita ei ole, taloudellinen menetys voi olla iso, jos tarpeellista tietoa menetetään, hän sanoo.

Mukana hankkeessa on Maanpuolustuskoulutusyhdistys. Voiko kyberuhkana toimia jokin toinen valtio, joka haluaa vaikuttaa Suomen elintarviketuotantoon?

– Elintarvikehuolto on yhteiskunnan kaikissa oloissa turvattavaa kriittistä tuotantoa ja siten tärkeää myös maanpuolustuksen näkökulmasta, eli tällainen kyberuhka on teoriassa mahdollinen. Oppaalla pyrimme siihen, että digitaalisen maailman uhkiin pystytään vastaamaan. Esimerkiksi sähkön ja veden saannin varmistaminen on hyvin tärkeää tiloille, hän sanoo.

Suomalaisia tuotteita on yritetty väärentää? Onko tämä myös uhkakuva?

– Hyvää Suomesta merkin alla on esimerkki, jossa myyty väärennettyjä tuotteita. Uhka voi tulla ulkoa tai maan sisältä, jos arvostettuja brändituotteita yritetään väärentää. Tämä uhkakuva ei ole ensisijaisesti kyberiin liittyvä, mutta digitalisaatio saattaa tarjota ratkaisuja tuotteiden alkuperän jäljittämiseen.Hän korostaa, että maatalousyrittäjille järjestettävä koulutus yhteistyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n kanssa on turvallisuus- ja varautumiskoulutusta eikä siis sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta.Kyberin taskutieto maatiloille -oppaan ovat tuottaneet Huoltovarmuusorganisaation Alkutuotantopooli, Luonnonvarakeskus LUKE, Jyväskylän yliopisto, Aalto-yliopisto, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK, MTech Digital Solutions, ProAgria ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK.Oppaan ovat mahdollistaneet Huoltovarmuuskeskus, ICT-Suomi ja Maatalouskoneiden tutkimussäätiö.