Käräjäoikeuden tuomari kiistää syyllistyneensä rikokseen – syyttäjä vaatii sakkorangaistusta Axl Smith -tuomioon jääneiden uhrien nimien takia

Kotimaa

Käräjäoikeuden tuomari kiistää syyllistyneensä rikokseen – syyttäjä vaatii sakkorangaistusta Axl Smith -tuomio

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Tietojen paljastuminen on ollut omiaan vaarantamaan luottamusta”