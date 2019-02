Kotimaa

Perjantaina mitataan jopa kevättalven lukemia

Osa lumisateista jää Etelä-Pohjanmaan tienoille ja leviää Pohjois-Pohjanmaalle.Muuten lännessä sataa iltapuolella enää vähän lunta ja entistä paikallisemmin. Länsirannikolla sää muuttuu selkeämmäksi, mutta vain ohimenevästi. Lumisateet leviävät varsinkin maan keskivaiheilla myös itään. Lapissa pilvisyys lisääntyy, mutta on enimmäkseen poutaa.Päivällä läntisimmässä Suomessa on suojaa, yöllä lännessä yleisemminkin. Idässä ja pohjoisessa vallitsee talvinen pakkassää.Yöllä paikallisia lumisateita liikkuu etelässä ja maan keskivaiheilla itään. Torstaina päivällä maan pohjoisosan yli liikkuu lumi- ja vesisateenalue itään. Lauha lounaanpuoleinen ilmavirtaus voimistuu, ja pilvisyys lisääntyy myös etelässä, missä kasvaa tihkusateen mahdollisuus.Perjantaina vallitsee melko voimakas länsiluoteinen ilmavirtaus. Pääosin on poutaa, ja pilvisyys voi vaihdella. Suojaa on lähes koko maassa, etelässä ja lännessä on jopa useita lämpöasteita.Afrikasta Keski-Eurooppaan ulottuu torstaina korkeapaine. Pohjois-Eurooppaan virtaa lounaasta vähitellen vuodenaikaan nähden hyvin lämmintä ilmamassaa. Itäiseltä Välimereltä Mustallemerelle on epävakaista. Turkissa sataa vuoristossa myös lunta.