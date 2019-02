Kotimaa

Reijo Ruokasen kolumni: Kaksituhatta viisisataa miljoonaa todistetta

Jos askeleesi alkaa toden teolla lyhentyä vasta 2020-luvun loppupuolella, ennusteesi on surullisen surkea.

Oletko kauhuissasi vanhustenhuollon laiminlyönneistä? Raivostuttaako, kun vanhoja ihmisiä kohdellaan vastuuttomasti, surkeasti, sikamaisesti?Hyvä. Niin pitääkin.On erinomaista, että hoivan tasosta käydään nyt kriittistä keskustelua. On välttämätöntä, että puutteet nostetaan esiin. Ne pitää myös korjata. Puliveivarit pitää saattaa vastuuseen.Valitettavasti perusongelma ei ratkea rangaistuksia jakamalla. Jos olet tulossa vanhaksi jo lähivuosina, voi toki olla, että tilanne kohdaltasi paranee, hetkeksi.Jos askeleesi alkaa toden teolla lyhentyä vasta 2020-luvun loppupuolella, ennusteesi on surullisen surkea.Siitä on jo nyt 2 500 miljoonaa todistetta ja lisää tulee joka päivä.ikääntyneiden ja vammaisten pitkäaikaishoidon sekä kotihoidon kustannukset olivat noin 1,4 miljardia euroa vuoden 2016 rahassa laskettuna. Vuonna 2016 summa oli lähes neljä miljardia euroa. Ero oli 2 500 miljoonaa euroa.Vuonna 2016 Suomessa oli noin 500 000 yli 74-vuotiasta. Vuonna 2030 heitä on 800 000.Yli 74-vuotiaan terveydenhuolto ja hoiva maksaa noin 2,5 kertaa sen, minkä 65-74 vuotiaan hoito.Yhtälöä pahentaa se, että työelämään siirtyvät ikäluokat pienenevät kaiken aikaa.Eläkeiän nostaminen auttaa hieman. Mitä enemmän meillä on väkeä työelämässä, sitä enemmän yhteiskunta saa verotuloja, joilla voidaan muun muassa maksaa vanhusten hoivaa.Hoivaroboteista voi olla apua, kunhan sellaiset ensin kehitetään. Kyse ei ole vain siitä, että robotti tulee halvemmaksi kuin ihminen. Kyse on siitä, että hoivatyöhön ei riitä tekijöitä, vaikka rahaa jostain löytyisikin.Jo nyt vanhustenhuoltoon on vaikea löytää riittävästi rahaa. Siksi kunnat valitsevat halvimman tuottajan eivätkä edes järjestä valvontaa kunnolla.Muutaman vuoden päästä lasku nousee hurjasti.päästä ei enää riitä, että tuohtuneet kansalaiset kertovat olevansa valmiita maksamaan hieman lisää. Eivät he toki ole kertoneet sitä nytkään, mutta jos olisivat, se olisi hyvä alku.Muutaman vuoden päästä ei riitä, että tuohtuneet poliitikot vaativat lisää yksityistämistä, lisää kunnallistamista, lisää valtiollistamista tai jotain siltä väliltä.Muutaman vuoden päästä ei riitä, että ammattiyhdistysliike kerää listaa laiminlyönneistä.Muutaman vuoden päästä tarvitaan paljon lisää rahaa, paljon uusia hoitajia, paljon uusia ratkaisuja ja paljon muuta.Muutaman vuoden päästä 2 500 miljoonan euron lisälasku tuntuu niin pieneltä, että sen ottaisi vastaan hymysuin.Se asia ei muutu, vaikka ennen vaaleja luotaisiin millaisia mielikuvia tahansa.Kirjoittaja on Tekniikan Maailman päätoimittaja.