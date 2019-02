Kotimaa

Ilmatieteen laitos julkaisi uuden palvelun – hyödyksi ulkoilijoille

Uutta Ilmatieteen laitoksen palvelua voivat käyttää hyödyksi esimerkiksi jäällä vapaa-aikanaan liikkuvat mutta myös viranomaiset.IS kysyi jääasiantuntijalta, mitä palvelu on jo paljastanut tästä talvesta verrattuna muihin talviin.– Kun tarkastellaan jäätä, kaikki talvet ovat hyvin erilaisia. Vain saariston suojaisissa paikoissa jää on yleensä hyvin samantyyppistä talvesta toiseen, Ilmatieteen laitoksen jääasiantuntija Patrick Eriksson https://www.is.fi/haku/?query=patrick+eriksson kertoo.Hän kertoo, että ulkosaaristossa oli eroja tänä talvena.– Esimerkiksi Vaasan saaristossa tuulet riepottelivat niin, että vahvaa jäätä oli aluksi vain sisäsaaristossa. Muualla oli ohutta jäätä ja hankalaa jääsohjoa. Tällaisissa paikoissa oli vaikea luistella. Vähitellen joulukuun lopulla myös ulkosaaristossa jään muodostus vankistui, hän sanoo.

Millaista jäätä ylipäätään on olemassa? Miten jäätä luokitellaan ja nimetään?

Tästä on kyse palvelussa

Itämeren jääolosuhteet voivat muuttua nopeasti