”Aurausraivo” sai uhkarohkeita piirteitä Helsingissä: ravintolasta tullut henkilö hyppäsi lumiauran peiliin kiinni

Kotimaa

”Aurausraivo” sai uhkarohkeita piirteitä Helsingissä: ravintolasta tullut henkilö hyppäsi lumiauran peiliin ki

Lumiaurojen kuljettajat tekevät ylitöitä kovassa paineessa koko maassa. Helsingin kaupungin rakentamispalvelun eli Staran väki tekee pitkää työpäivää.Tavallista lumisempi talvi on saanut aikaan onnettomuuksia, romahtaneita kattoja ja lukuisia pysäköintivirheitä Helsingissä.Uusin ilmiö on se, että asukkaiden huono käytös eli eräänlainen ”aurausraivo” haittaa ammattilaisten lumitöiden tekemistä.Helsingin kaupunkiympäristön viestintä kertoi Twitter-tilillään, että lumitilanne on poikinut myös huonoa käytöstä.IS kysyi Itä-Helsingin alueelta, millaisia tapauksia on ilmennyt lumisena aikana.– Tammikuussa on kirjattu joitakin hankalia tapauksia. Yksi niistä oli melko hurja, kun ravintolasta tullut henkilö hyppäsi koneen peiliin kiinni. Tällaista ei saa missään tapauksessa tehdä, sillä koneet ovat isoja ja niiden voimat ovat valtavat. Helsingin kaupungin rakentamispalvelun eli Staran tuotantopäällikkö Jarmo Tamminen https://www.is.fi/haku/?query=jarmo+tamminen kertoo Ilta-Sanomille.Hän korostaa, että koneen kuljettajan on vaikea nähdä sivusta tai kuolleesta kulmasta lähestyvää ihmistä.– Täytyisi ymmärtää, että kauhomista tai auraamista tekevä keskittyy työhön. Häiriköijä vaarantaa itsensä ja kovien voimien ollessa töissä, tilanteessa voi käydä huonosti, hän sanoo.

Mitä muuta on tapahtunut? Onko auraajille tullut sanallista arvostelua?

Kadunvarsien lumikasat eivät ole leikkipaikkoja

– Koneiden eteen on hypätty. Tällaisissa tapauksissa kuljettajan pitää pysäyttää kone. Sanallista kommenttia tulee lähinnä, kun ajoneuvoja joudutaan siirtämään aurauskaluston tieltä pois, Tamminen sanoo.Hän muistuttaa myös aiemmasta uhkaavasta tapauksesta. Isot lumikinokset voivat houkutella lumilinnojen tekemiseen. Kuormauskoneen kuljettajammehan kohtasi tilanteen, kun kasan sisältä lähti kolme lasta juoksemaan.Tamminen korostaa, että kuljettajan näkyvyys lunta kuormatessa on rajallinen.– Kadunvarsien lumikasat eivät ole turvallisia leikkipaikkoja.