Kotimaa

Luvassa vaihteeksi aurinkoinen päivä

Iltapäivällä aivan idässä sataa vielä lunta, mutta valtaosassa maata on selkeää. Luoteistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista. Länsi-Lapissa pilvisyys paikoin lisääntyy, Utsjoella satelee vähän lunta.Pakkanen on päivällä etelässä heikkoa, idässä pohjoisluoteinen tuuli purevoittaa pakkasta. Pohjoisessa sää on etelää kylmempi ja pakkanen kiristyy yöllä.Keskiviikkona lännestä leviää lumisateen alue, jonka sakein osa liikkuu maan länsiosan yli kaakkoon. Lapissa lumisade yleistyy vasta illalla, mutta iltapäivän kuluessa lunta sataa jo läntisimmässä sekä Käsivarren Lapissa.Torstaina voimistuu lauha lounaistuuli ja pilvisyys lisääntyy. Lähinnä maan pohjoisosan yli liikkuu itään lumi- ja vesisadealue. Myös maan keskiosassa sataa paikoin vettä. Etelässä lähinnä tihkusateet ovat mahdollisia.Keskiviikkona epävakaisinta Euroopassa on Kreikan ja Länsi-Turkin seudulla, missä sataa paikoin runsaasti, etenkin Kreikan saaristosta Istanbuliin. Kreikan ja Balkanin vuorilla sataa lunta. Venäjällä lunta sataa laajalla alueella. Läntinen Eurooppa kuuluu lämpimään korkeapaineenalueeseen, mutta esimerkiksi Brittiensaarilla pilvisyys voi olla runsasta.